Luciano Casto confirmó su romance con Griselda Siciliani: "Me gusta mucho La Tana"

Y continuó: “Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y nos pintó ir a cenar. Y ya. No puedo decorar cómo fue porque son años y años de amistad y de conocernos".

Luego afirmó: "No es una chica más y eso me gusta de la Tana. Me gusta mucho”.

VIDEO Así confirmó Luciano Castro su romance con Griselda Siciliani

luciano castro griselda siciliani

Acalaró que estuvieron mucho tiempo sin hablarse y sin verse, pero siempre tuvieron muchos amigos en común. "Los amigos en común, a veces sin querer queriendo, llevan y traen”, señaló, aunque no puso en ese grupo a Carla que es “de las que menos habla”. “Es esta cosa cariñosa de que un amigo te cuenta ‘estuve allá o estuve acá con Gri’. Nada importante”, aseguró.

“A nosotros nos pasa algo muy gracioso que nos encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y no es la misma charla de cuando teníamos veintipico. La vida nos pasó por encima a los dos. Entonces con La Tana nos encontramos de hijos, algo de lo que nunca habíamos hablado. Se volvió algo muy lindo y te repito. Me gusta mucho La Tana”,dijo.

“Siempre me gustó y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 17 o 19 años”, afirmó y recordaron el videoclip que protagonizaron de la banda La Franela. “En aquel momento me dijeron ‘trabajarías con Siciliani’ y les respondí ‘yo qué sé'. Ni sabía que iba a pegar tanto el video”, aseguró.

“El otro día La Tana me dijo una frase célebre. ‘Si es de verdad y si tiene que ser de verdad, nos tiene que importar todo un carajo’. No tiene sentido, ya estamos grandes y eso me quedó rebotando”, compartió Luciano. “Eso es un poco inevitable por cómo es cada uno y a la vez, muchas veces es mejor contarlo a dejar que tejan suspicacias o que piensen que es algo prohibido. Por suerte no es algo prohibido. Estamos los dos solos. Yo, por ahí, me separé hace mucho menos tiempo que ella. Esa tranquilidad está buena”, señaló.