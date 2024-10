Habrían internado al Pocho Lavezzi: su ex Natialia Borges lo expuso por infiel en las redes

La controversia comenzó cuando Borges, a través de sus redes sociales, expuso los supuestos mensajes que Lavezzi le habría enviado mientras él ya mantenía una relación con María Guadalupe Tauro, con quien tuvo un hijo el pasado 26 de julio. Según Borges, estos mensajes "cariñosos" han continuado incluso después del nacimiento del bebé, algo que ella considera una falta de respeto.

lavezzi infiel.mp4

Borges relató que decidió hacer pública esta situación luego de haber esperado "mucho tiempo" para que él cambiara su comportamiento. En un video que compartió en Instagram, la modelo expresó: "Yo respeto a las mujeres, aunque no me respetaron a mí. Siempre digo la verdad y esta situación ha estado ocurriendo por mucho tiempo".

La brasileña explicó que había intentado contactar a Tauro para advertirle sobre la conducta de Lavezzi, pero fue bloqueada por ella, lo que le impidió alertarla directamente.

lavezzi infiel.jpg

“Yo le pedí que no me escriba, que no me escriba, pero me escribió eso ahora y yo estoy cansada y todo eso. Nunca hablé de nadie y no lo merezco. Así que yo sé que soy una mujer muy buena y a mí no me gusta que los hombres comprometidos me escriban”, dijo.

La modelo también reveló que, durante el embarazo de Tauro, decidió no involucrarse para no afectar la relación, pero ahora que la situación ha continuado, se siente agotada y ha decidido no permanecer en silencio. Asimismo, enfatizó que no quiere que esta situación se repita y que está cansada de recibir mensajes del exfutbolista, insistiendo en que él debería respetar su compromiso.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este conflicto personal, surgieron reportes sobre la internación de Lavezzi, algo que ha generado preocupación entre sus seguidores. Aunque los detalles sobre su estado de salud son escasos, se especula que podría estar relacionado con problemas previos, aunque nadie de su entorno ha ofrecido declaraciones al respecto.