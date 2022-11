"¿Esto es real?": la reacción de Ibail Llanos a un viral de Lautaro Maislin en C5N

El lunes posterior al intento de asesinato contra Cristina Kirchner, el periodista Lautaro Maislin de C5N vivió un desopilante episodio durante un móvil en Congreso, cuando irrumpió un transeúnte y se puso a cantar "All the things she said" de t.A.T.u. en un tremendo out of context. El momento se viralizó de tal modo que llegó a Ibai Llanos, el streamer más popular de habla hispana.