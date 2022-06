Horacio Sánchez, el influencer que saltó de Instagram al cine

La película: Venganza ciega

horacio sanchez

En la película, Horacio Sánchez será un profesor que se dedica a investigar casos particulares por todo el mundo: la película se llama Venganza Ciega y es un apasionante thriller de suspenso, acción y romance que comenzó a rodarse hace una semana.

El film no se rodará sólo en la Argentina si no también en Madrid.

"Estoy muy entusiasmado porque se armó un hermoso equipo de trabajo desde la producción, la dirección y los colaboradores del medio”, destacó Horacio.

Actualmente, Horasanz es un famoso influencer en España, Estados Unidos y Argentina. Durante la cuarentena por la pandemia, con Mariana Diarco organizaron vivos de Instagram con juegos, bailes y relatos de historias.