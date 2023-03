Los mensajes de Lucas Benvenuto sobre Jay Mammón: "Me costó mucho salir adelante"

lucas benvenuto 3.png

Benvenuto incluso compartió el comentario de otro varón más que habló contra el conductor, hoy afuera de su ciclo en Telefé, y eventualmente se explayó: "No me gusta hablar de estos temas. Yo hoy soy una persona muy feliz", dijo.

"Pero a veces me veo en la 'obligación' (sic) de hacerlo. No fue mi culpa, nada de lo que pasó, y es algo que no me define hoy porque soy una persona más fuerte. Casos como los de Matías y mío hay miles", sintentizó antes de lanzar un mensaje críptico difícil de eludir: "Prestá atención, porque hoy mucho más de lo que yo te pueda contar".

"Ojalá todos se animen a hablar y, por sobre todas las cosas, que aborden estos temas con amor, porque como estamos queda muy lejos que nos animemos a denunciar", sentenció.

Lucas Benvenuto 1.png

"Yo ya hablé, ya denuncié. Fui claro en cada entrevista o denuncia. No quiero hablar más de esto, ya está. Para mí esto se terminó. No tiene más camino, ¿entienden? La Justicia ya habló y no puedo hacer más. ¿Para qué seguir hablando acá o en los medios sobre todo esto? Elijo hoy cuidarme, abrazarme, y no hablar más de esto. Ojalá se entienda y perdón por no responder mensajes. Me costó mucho salir adelante y reconstruirme. Gracias", expresó.

Benvenuto relató en el programa de Karina Mazzocco que intentó obtener justicia por la vía legal por última vez hace un año y medio, pero no volverá sobre el tema porque "lleva tiempo poder hablar y denunciar", y porque en 2020 tuvo una audiencia por Zoom en la que "la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió'".

"Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’", ironizó el joven, que afirmó que "salió" con Jey Mammón "desde los 14 años hasta los 17" años, cuando el conductor tenía mucho más que 30.