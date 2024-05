Jorge Rial, demoledor con Furia de Gran Hermano: "Es un reflejo de..."

rial sobre furia.mp4

Tras esto, recordó la oportunidad en que, siendo conductor de Gran Hermano, tuvo un cruce feroz con Francisco Delgado y Mariano Berón: “El día que entré y le dije que se cagaran a trompadas, les cuento que lo hice porque sabía que iban a arrugar. Si me llegaban a decir que sí, era un problema. Pero yo los conocía, los venía mirando”.

“Igual, eso fue idea mía, no fue la producción, yo lo tiré al aire y ellos me siguieron. Pero yo sabía que no se iban a cagar a trompadas”, agregó. ”Igual, hoy no lo haría, pero lo de Furia ya es un espanto, de verdad lo digo”, enfatizó Jorge Rial.

Finalmente, profundizó su crítica hacia Furia, la participante más polémica de esta edición: "Supera a la producción, a la conducción. Es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, el grito fácil, el insulto fácil. Yo la sacaría del programa, estaría dos horas solo con ella poniéndole los puntos”, sentenció Rial.