Josefina Lynch publicó un polémico video en medio del escándalo con Julieta Prandi y Emanuel Ortega

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Otra usuaria la comparó con la China Suárez por su papel en el conflicto mediático con Wanda Nara y escribió: “Creo que esta provocando, como la China a Wanda, no tenía otra canción”. En esa oportunidad, Lynch respondió con un escueto signo de interrogación.

También hubo mensajes que interpretaron la elección musical como una provocación. “Mojada de oreja, encima tenes un color de voz hermosa éxito”, expresó otra internauta. En este caso, la cantante respondió de manera cordial: “Sos una divina”.

El descargo tras los rumores

La publicación llegó apenas dos días después de que Lynch difundiera un comunicado para rechazar las versiones que la vinculaban con la separación de Prandi y Ortega. El jueves, la cantante utilizó sus redes para fijar su postura frente a las acusaciones.

“Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó.

En el mismo mensaje, sostuvo que su relación con el músico había sido “siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical” en el que estaban trabajando. Además, negó que entre ambos hubieran existido intercambios románticos o íntimos.

La versión que dio Karina Iavícoli

Mientras Lynch rechazó públicamente las acusaciones, Karina Iavícoli aportó otra versión de los hechos en LAM, el programa de América TV. Según la información que compartió la panelista, Prandi habría encontrado mensajes de tono subido entre su marido y la cantante, situación que habría provocado una fuerte discusión.

“El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, relató Iavícoli al describir el supuesto enfrentamiento entre la conductora y el músico.

La periodista también aseguró que Lynch, expareja de Joaquín Levinton, había publicado fotografías en el estudio de grabación de Ortega que luego eliminó. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, señaló.

Por último, Iavícoli sostuvo que los encuentros entre el músico y la cantante habrían continuado durante el fin de semana, pese a la discusión que habría tenido lugar el viernes. “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, afirmó.

Por el momento, Lynch mantiene su postura de negar cualquier responsabilidad en la ruptura, mientras que su reciente publicación volvió a alimentar las especulaciones y el debate en las redes sociales.