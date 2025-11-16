La angustia de Alejandra Maglietti por el incendio en Ezeiza:"Se perdió el trabajo de una vida"

En cuanto al incendio, contó: “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial".

Más de 13 firmas afectadas y miles de empleos en juego.



https://t.co/wRU0jljPTK

"Y realmente quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del Municipio que también estuvo a disposición. Y bueno, ojalá que ayuden a que esto pueda salir adelante y se pueda solucionar de la mejor manera y lo más rápido posible", aseguró Alejandra Maglietti.

"Fue una catástrofe, algo sin precedentes que jamás ocurrió, una explosión y una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así”, aseguró.