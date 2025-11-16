La angustia de Alejandra Maglietti por el incendio en Ezeiza:"Se perdió el trabajo de una vida"
La abogada y panelista contó cómo las múltiples explosiones afectaron a la empresa de su pareja y las preocupaciones que tienen.
Este viernes por la noche se desató un fuerte incendio en un polo industrial ubicado en Carlos Spegazzini, localidad que pertenece al partido de Ezeiza. Las múltiples explosiones causaron daños en un radio bastante amplio y el miedo comenzó a ser el protagonista, ya que no se sabía si había heridos.
Si bien todavía se sigue trabajando para tratar de apagar por completo las llamas y se realiza la investigación correspondiente, varios famosos relataron que fueron afectados por esta temible situación, una de ellas fue Alejandra Maglietti, que no pudo ocultar su angustia.
La abogada y panelista reveló que el fuego afectó también a la empresa de su pareja, Juan Manuel. En su paso por los estudios de LN+, contó la difícil situación que están atravesando.
“Estoy en un momento difícil porque justo lo ponían en el informe. Mi pareja, mi esposo, es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión", comenzó con suma angustia su relato.
"Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo”, agregó casi entre lágrimas.
En cuanto al incendio, contó: “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión. Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesto prácticamente todo un polo industrial".
"Y realmente quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del Municipio que también estuvo a disposición. Y bueno, ojalá que ayuden a que esto pueda salir adelante y se pueda solucionar de la mejor manera y lo más rápido posible", aseguró Alejandra Maglietti.
"Fue una catástrofe, algo sin precedentes que jamás ocurrió, una explosión y una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así”, aseguró.
