La Negra Vernaci agradeció mensajes tras revelar que padece una grave enfermedad: "Algunos inesperados"

Con la sinceridad que la caracteriza, Vernaci también habló sobre sus temores al enfrentar la quimioterapia: "¿Qué me pasa con la quimio? Y… me da miedo, obvio, a nadie le gusta atravesar una porque sabés todo lo que puede pasar, pero yo no sé lo que me va a pasar a mí". La conductora admitió que esta nueva etapa podría afectarla en formas inesperadas, tanto física como emocionalmente, y reflexionó sobre cómo esto podría cambiar su dinámica de trabajo: "No sé con qué parte de mí me voy a vincular, capaz que me pongo mucho más vulnerable, que es algo que yo no me permito mucho, porque no está dentro de las cosas que yo hago. Seguramente no vendré a trabajar muchas veces, si bien mis médicos me aconsejaron que venga a laburar... pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si quedarme sin pelo me va a provocar que no tenga ganas de que me vean", expresó con honestidad.

Tras la difusión de estas declaraciones, miles de seguidores y colegas del medio utilizaron las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y cariño. Vernaci, conmovida por la reacción, utilizó su cuenta en X para agradecer públicamente: "Gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día, algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente. X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue, así que GRACIAS por acompañarme en todas. Los quiero".