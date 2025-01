La picante chicana de Jennifer que descolocó a Giuliano en Gran Hermano

jenni nano gh.mp4

El cruce no fue un hecho aislado. Durante la semana, las tensiones entre Jenifer, Giuliano y Chiara se intensificaron. Tras obtener el liderazgo semanal, Nano decidió fulminar a Santiago, lo que provocó fuertes reacciones de las jugadoras. Jenifer fue contundente: “Ahora somos amigos. Él sabe lo que hizo cuando yo no estaba. Hace tres días le gustaba Chiara y ahora le gusto yo porque volví”.

Chiara, por su parte, no dudó en criticar la actitud de Giuliano: “Me parece una pelotudez que quiero terminar. Promete cosas diferentes por los dos lados y sigue en el papel de galán”. A su vez, Jenifer remató: “Fueron promesas incumplidas. Me prometió que no iba a estar con Chiara. Yo con mis amigos no busco esa contención de andar besándome”.

Gran Hermano: cómo quedó la placa parcial

Santiago

Brian

Martina

Juan Pablo

Jenifer

Carlos

Chiara

Lourdes

Cómo votar gratis al nominado que querés que siga en Gran Hermano 2025

Esta semana es voto positivo, es decir que se debe votar al participante a apoyar, al que quieren que se quede al menos una semana más en la casa. Se pueden votar de dos maneras al que siga la casa de Gran Hermano entre los nominados:

A través del QR que aparece en pantalla.

GHargentina.com.ar

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a apoyar.

image.png