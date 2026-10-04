La saga de "Los Juegos del Hambre" vuelve al cine antes del estreno de su precuela: cuándo
Recientemente se confirmó que la saga completa de "Los juegos del Hambre" vuelve al cine antes de la esperada fecha de noviembre. Los detalles.
La cuenta regresiva hacia el estreno de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha" ya está en marcha y promete sacudir las salas de cine. Con vista a su debut programado para el 19 de noviembre, las cuatro producciones cinematográficas que dieron origen a una de las sagas más aclamadas de la cinematografía contemporánea volverán a exhibirse en pantalla grande a partir del próximo 15 de octubre.
Esta propuesta exhibidora brindará a los fanáticos de la primera hora la posibilidad de revivir el clásico relato en una experiencia de cine, al tiempo que permitirá que los nuevos espectadores se introduzcan en la transformación de la historia antes del estreno de su nueva entrega.
La iniciativa contempla la proyección correlativa de los cuatro largometrajes que marcaron una época:
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"Los Juegos del Hambre" (2012): El inicio del relato sitúa la acción en un futuro distópico donde el dominio político se garantiza mediante un sangriento evento televisado. En ese contexto, Katniss Everdeen decide tomar el lugar de su hermana menor como voluntaria para combatir en una contienda mortal entre jóvenes de distintos distritos.
"Los Juegos del Hambre: En llamas" (2013): Tras salir con vida del certamen, Katniss y Peeta se transforman involuntariamente en referentes para la población de Panem durante la Gira de la Victoria. Ante la amenaza de un levantamiento, el Capitolio impone una edición especial con reglas sin precedentes que enfrenta a anteriores ganadores en un entorno aún más peligroso.
"Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1" (2014): Luego de los acontecimientos ocurridos en la arena, la protagonista halla resguardo en el Distrito 13, donde las fuerzas de la resistencia procuran transformarla en el rostro visible de la rebelión contra el Capitolio.
"Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2" (2015): En la etapa decisiva de la guerra, Katniss encabeza una riesgosa misión hacia el centro del Capitolio junto a un reducido grupo de aliados. Avanzando entre trampas y combate, la lucha busca definir el futuro de Panem y la derrota del presidente Snow.
El recorrido cinematográfico servirá para dejar el terreno listo antes del lanzamiento de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", una de las producciones más aguardadas del año que pisará los cines el 19 de noviembre.
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