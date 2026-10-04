La saga de "Los Juegos del Hambre" vuelve al cine antes del estreno de su precuela: cuándo

"Los Juegos del Hambre" (2012): El inicio del relato sitúa la acción en un futuro distópico donde el dominio político se garantiza mediante un sangriento evento televisado. En ese contexto, Katniss Everdeen decide tomar el lugar de su hermana menor como voluntaria para combatir en una contienda mortal entre jóvenes de distintos distritos.

"Los Juegos del Hambre: En llamas" (2013): Tras salir con vida del certamen, Katniss y Peeta se transforman involuntariamente en referentes para la población de Panem durante la Gira de la Victoria. Ante la amenaza de un levantamiento, el Capitolio impone una edición especial con reglas sin precedentes que enfrenta a anteriores ganadores en un entorno aún más peligroso.

"Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1" (2014): Luego de los acontecimientos ocurridos en la arena, la protagonista halla resguardo en el Distrito 13, donde las fuerzas de la resistencia procuran transformarla en el rostro visible de la rebelión contra el Capitolio.