Se picó Lali: así destrozó a dos participantes de su equipo

lali participantes

“Ninguna vino a ganarse el lugar en el programa. Habíamos escuchado con Álex Ubago el ensayo y nos quedamos emocionados porque lo habían hecho bien. Entiendo los nervios pero estamos en un momento decisivo y lo digo con todo el respeto del mundo porque las dos cantan lindo: hoy no me quedaría con ninguna”, aseguró Lali.

Después señaló: “Es horrible, pero el nombre que diga me va a dejar preocupada. No sé si van a estar preparadas para lo que sigue. La Voz es muy exigente y no es la vida real porque nadie se prepara tan rápido para subir a un escenario”, continuó la actriz y cantante.

En ese sentido, lanzó una advertencia para Julieta y Micaela, sin saber con cuál de las dos quedarse. “Este programa es una escuela a mil por hora para los que nunca se hayan subido al escenario. Quiero que quien se quede esté hiperconsciente de que tiene que estar para esto”, expresó.

“No sé qué estaban haciendo antes de salir, pero ninguna transmitió la canción. Y hay algo que no se compra con nada: cuando alguien transmite, pasa algo en el espacio. Richard comenzó hablando y no supo qué decir porque no se transmitió nada. No es una cuestión técnica, alguien puede pifiar una nota y podemos decir ‘igual me pasó esto’”, continuó Lali en referencia a la devolución de Montaner.

Montaner fue al hueso y le preguntó a su compañera si sintió que la batalla de su equipo "fue un desastre".

“No fue un desastre. Un desastre es otra cosa, esto es algo más emocional y me da pena que hayan perdido la oportunidad de haberla descosido. Tiene que ver con abrazar esa oportunidad y hacerla de ustedes. Eran ustedes dos y nada", respondió la coach de Julieta y Micaela.

“No quiero dejar la mala onda instalada, es con el mayor respeto que tengo hacia ustedes dos y también hacia este escenario porque hay mucho talento”, finalizó Lali previo a dar a conocer que se quedaría con Julieta Silberberg para la próxima instancia de los Knockouts en La Voz Argentina 2022.