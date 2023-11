Una angelita se va de LAM: cuál es el motivo

"Voy a hacer temporada de teatro con Gladys Florimonte. Voy al Teatro Candilejas dos. ‘Dos Locas de Remate’, la obra que hizo Soledad Silveyra con Verónica Llinás. Me encanta el director. Me encanta todo, me gusta. Voy a llorar, en serio", contó conmovida Vélez mientras sus compañeras la despedían con cariño.