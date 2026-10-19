Luciana Salazar rompió el silencio sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: qué dijo

Sin embargo, Salazar volvió a marcar distancia de cualquier polémica y dejó en claro que no tiene intenciones de opinar sobre la intimidad de Emanuel. “Obviamente que yo no me voy a meter ni voy a hablar. Solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro”, sostuvo, al remarcar el cariño que siente por el cantante.

Qué relación tiene con Julieta Prandi

Otro de los puntos que surgieron durante la charla fue el vínculo que Luciana mantenía con la conductora antes de la separación. Ante la consulta sobre su relación con Prandi, la modelo explicó que el contacto entre ambas se daba principalmente en reuniones y acontecimientos familiares.

“La verdad es que la relación que teníamos es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”, aclaró Salazar.

De esta manera, la prima de Emanuel precisó que no existía una relación cotidiana con Julieta, aunque también descartó que hubiera conflictos personales entre ellas. Sus declaraciones se mantuvieron en línea con la postura que sostuvo durante toda la entrevista: evitar tomar partido públicamente y acompañar a su familia en medio de un momento delicado.

Mientras la ruptura continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo, Luciana eligió no profundizar en las versiones que circulan y concentrarse en el bienestar de su primo. Con sus palabras, dejó en claro que, más allá de la repercusión mediática, prefiere mantenerse al margen de los detalles de una separación que sorprendió incluso a su entorno.