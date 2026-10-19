Luciana Salazar rompió el silencio sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: qué dijo
La modelo habló de la ruptura que sorprendió a todos y dejó en claro cuál es su principal preocupación en medio del conflicto familiar.
La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi continúa sumando repercusiones y ahora fue Luciana Salazar quien se refirió al tema. La modelo, prima del cantante, habló con Puro Show y, aunque evitó involucrarse en los motivos de la ruptura, expresó su preocupación por el momento que atraviesa su familia.
La noticia sorprendió tanto por el final inesperado de la relación como por la cercanía con el casamiento, celebrado apenas 27 días antes de que trascendiera la separación. En ese contexto, Salazar reconoció que lo ocurrido la tomó por sorpresa y explicó que su prioridad es el bienestar de su primo.
“La verdad es que no me quiero meter. Yo lo único que quiero es que mi primo esté bien, que mi familia esté bien y sobre todo, ya te digo, mi primo, porque es mi familia”, aseguró la modelo al ser consultada sobre la situación personal del músico.
La reacción de Luciana Salazar
Durante la entrevista, Luciana también hizo referencia a la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos y admitió que el desenlace de la pareja no estaba en sus planes. “Me sorprendió todo. El casamiento, la separación, que fue como todo muy rápido. Pero bueno, nada, son cosas que pasan”, expresó.
Por otra parte, la modelo reconoció que la situación pudo haber generado conmoción dentro del clan Ortega, que suele mantener un perfil discreto frente a los temas personales. “Calculo que un todos deben haber estado un poco revolucionados porque mi familia es bastante perfil bajo en ese sentido”, comentó.
Sin embargo, Salazar volvió a marcar distancia de cualquier polémica y dejó en claro que no tiene intenciones de opinar sobre la intimidad de Emanuel. “Obviamente que yo no me voy a meter ni voy a hablar. Solo le deseo lo mejor a mi primo porque lo adoro”, sostuvo, al remarcar el cariño que siente por el cantante.
Qué relación tiene con Julieta Prandi
Otro de los puntos que surgieron durante la charla fue el vínculo que Luciana mantenía con la conductora antes de la separación. Ante la consulta sobre su relación con Prandi, la modelo explicó que el contacto entre ambas se daba principalmente en reuniones y acontecimientos familiares.
“La verdad es que la relación que teníamos es de que nos veíamos en los eventos familiares. Y nada, la mejor, ningún problema”, aclaró Salazar.
De esta manera, la prima de Emanuel precisó que no existía una relación cotidiana con Julieta, aunque también descartó que hubiera conflictos personales entre ellas. Sus declaraciones se mantuvieron en línea con la postura que sostuvo durante toda la entrevista: evitar tomar partido públicamente y acompañar a su familia en medio de un momento delicado.
Mientras la ruptura continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo, Luciana eligió no profundizar en las versiones que circulan y concentrarse en el bienestar de su primo. Con sus palabras, dejó en claro que, más allá de la repercusión mediática, prefiere mantenerse al margen de los detalles de una separación que sorprendió incluso a su entorno.
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