Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de abusar sexualmente de ella

Luego sorprendió con una grave acusación: "A mí me buscó cuatro veces. Intentó, y digo la palabra abuso, porque me lo dijo Mariano Cúneo Libarona (abogado). Una persona que te avanza sexualmente y vos lo tenés que frenar, aunque hayas tenido una relación… Pero ya no éramos más pareja, y tengo pruebas.".

Atenta a la fuerte denuncia pública de Luciana, Karina Iavícoli le preguntó: "¿Lo denunciaste por abuso?". Y Salazar respondió: "No, no lo denuncié. Yo no busco el escándalo. Él me lleva a estas instancias. Yo estoy diciendo lo que él hizo conmigo. Ustedes no saben ni un cuarto de lo que me hizo esta persona".

LA FURIA DE LULI SALAZAR EN SOCIOS POR LA NOTA DE MARTÍN REDRADO: "¡ES UN MENTIROSO!"- Nota completa