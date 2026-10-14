Luto en la música: murió Netinho, el creador de "La isla del Sol"

En el ámbito personal, el músico estuvo casado entre 1997 y 2003 con la periodista Mariana Trindade, unión de la cual nació su hija Bruna. Por otra parte, en sus últimos años incursionó en el escenario político brasileño al alinearse públicamente con la corriente encabezada por el ex mandatario Jair Bolsonaro, participando en movilizaciones de respaldo en 2021 y presentándose en 2022 como candidato a diputado federal por el Partido Liberal (PL) sin obtener la banca. Posteriormente, en 2023, hizo pública su distancia del sector al manifestar su descontento en redes sociales por la falta de avances parlamentarios en el espacio.