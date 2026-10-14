Luto en la música: murió Netinho, el creador de "La isla del Sol"
El artista brasileño murió a los 60 años y padecía un cáncer desde 2025. Conocé todos los detalles de su enfermedad.
El ámbito artístico de la región despide a una de sus figuras más representativas. El músico brasileño Ernesto de Souza Andrade Júnior, conocido popularmente en la industria como Netinho, falleció este martes a los 60 años en un centro de salud de Salvador de Bahía. El intérprete se encontraba internado dando batalla contra un linfoma no Hodgkin, una patología oncológica que le había sido detectada en marzo de 2025.
Tras confirmarse la triste noticia, desde las plataformas oficiales del vocalista difundieron un emotivo comunicado para rendirle tributo: “Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y en el corazón de sus fans, amigos y de todos los que tuvieron el privilegio de acompañarlo”.
La relación del artista con la música comenzó de manera paralela a sus estudios universitarios, cuando a los 16 años ingresó a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salvador. Su salto al plano profesional se concretó en 1988 al asumir el rol de cantante en la Banda Beijo durante los festejos del Carnaval de Salvador, alcanzando trascendencia en su país gracias a la repercusión del tema “Beijo na Boca”.
A lo largo de los años siguientes, su repertorio sumó títulos de gran alcance como “Estrela Primeira”, “Barracos” y “A Vida é Festa”. Sin embargo, su consolidación definitiva a escala internacional llegó en 1996 en su etapa como solista, momento en que lanzó la canción "Milla". Este hito musical no solo masificó el género del axé a nivel global, sino que en la Argentina tuvo una enorme repercusión local mediante la versión adaptada en castellano por Leo García titulada "La isla del sol", la cual se transformó en un clásico infaltable en emisoras radiales y recintos nocturnos durante la década del noventa.
La salud del cantante atravesó momentos delicados a lo largo de su vida. El primer llamado de atención de consideración sobrevino en marzo de 2025, cuando fuertes dolores en sus extremidades inferiores derivaron en el diagnóstico del linfoma que forzó la cancelación de sus compromisos profesionales. Antecedentes médicos ya habían marcado su rutina en 2013, cuando sufrió tres accidentes cerebrovasculares (ACV) que lo mantuvieron apartado de las presentaciones en vivo durante casi cuatro años.
En el ámbito personal, el músico estuvo casado entre 1997 y 2003 con la periodista Mariana Trindade, unión de la cual nació su hija Bruna. Por otra parte, en sus últimos años incursionó en el escenario político brasileño al alinearse públicamente con la corriente encabezada por el ex mandatario Jair Bolsonaro, participando en movilizaciones de respaldo en 2021 y presentándose en 2022 como candidato a diputado federal por el Partido Liberal (PL) sin obtener la banca. Posteriormente, en 2023, hizo pública su distancia del sector al manifestar su descontento en redes sociales por la falta de avances parlamentarios en el espacio.
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