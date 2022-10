Bomba: ¿Macri engaña a Juliana Awada con Marixa Balli?

El video de Balli hablando de ¿Macri?

"Estaba viajando en primera -en un avión a Miami-, no voy a decir el nombre... Me siento al lado de un personaje muy importante, me va a matar pero no voy a decir su nombre, me despiden de la Argentina... tremendamente importante", comenzó relatando Marixa.

En un momento la interrumpe Yanina Latorre y le dice: "Pará, te hago una pregunta ese personaje tan importante hoy no era tan importante en ese momento...". Y Marixa respondió: "No, pero tenía...", apuntó y nuevamente la interrumpió Yanina: "Era de una familia adinerada pero él no era políticamente importante en ese momento". Situación a la que Balli asintió.

Según Marixa Balli sigue en contacto con el personaje en cuestión pero solo hablan a través de llamadas de WhatsApp "para que no quede registrado". ¿Es Macri?