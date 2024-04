¿Hubo amor? La infame traición de Marcelo Tinelli a Cande Lecce

“Estaba por dar una nota en Intrusos, él se presentó, me saludó y me acuerdo de que dijo ‘cuídenla a esta chica’”, expresó Candela en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Yo me enamoré, teníamos una relación amorosa. Me decía ‘te quiero’”, comentó.

Después de esa presentación en TV para hablar de su relación con Icardi, Lecce contó que Tinelli la pasó a buscar por el hotel donde se alojaba. “Nos juntamos después de comer en su departamento”, señaló. “¿En Alcorta?”, le preguntó el cronista Walter Leiva. “Sí”, respondió ella.

Según explicó, Candela se vino de Olavarría por insistencia de Marcelo. “Yo lo tenía ahí arriba, no lo podía creer”, reconoció la mediática por el momento en que el conductor se puso en contacto con ella. “Confié y creí en lo que me decía. Me brindó su apoyo, me contuvo, me aconsejó para que salga a hablar en los programas del canal”, contó.

cande lecce

¿Marcelo Tinelli traicionó a Cande Lecce?

La mediática indicó que todo comenzó en mayo del 2023. Además, en Socios del espectáculo contó que ella veía por TV cómo el conductor presentaba a Milett Figueroa en el Bailando. “¿Él te decía que era todo un show?”, preguntó el cronista. “Sí, eso me decía”, expresó por la relación de Tinelli con la modelo peruana.

“Yo confié y creí en ese hombre, como nunca lo hice con nadie. Desde la primera noche que estuve en su departamento, él me miró a los ojos y me prometió que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo. Me acuerdo que yo estaba sentadita, tomando un gin tonic en su habitación”, relató ella.

“Me dijo: ‘Vos me hacés acordar mucho a mí cuando empecé'”, contó sobre una de las frases que recibió por parte de Marcelo. “Yo dejé un departamento, un trabajo estable, todo por la ilusión de que me iba a dar una mano en lo artístico”, expresó por la traición que sintió ya que creía que iba a ingresar al Bailando.

“Me toca con su varita y ya está, pensé”, lanzó Candela con lágrimas en los ojos por su ilusión. “El vínculo fue re lindo, yo me enamoré realmente, no lo digo en chiste, no estoy inventando. Me decía ‘te quiero, te adoro’ por eso yo le creí todo y lo sentí como una traición. La traición más grande de mi vida”, señaló.