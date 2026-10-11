Martín Cirio y Juliana Gattas lanzaron "Viejo de Trapo", la canción inspirada en un romance con un hombre casado

Para este lanzamiento, Martín se unió a Juliana Gattas, una de las voces más reconocibles del pop argentino. La colaboración reúne dos universos artísticos diferentes en una propuesta que marca el inicio de una serie de estrenos y encuentros musicales que el artista tiene previstos para esta nueva etapa.

La canción también representa un paso importante en la carrera musical de Cirio, ya que es su primer lanzamiento desde su incorporación a Sony Music. El proyecto contempla nuevas canciones y colaboraciones con distintos artistas, con las que buscará seguir desarrollando su identidad musical.

Un año con nuevos desafíos para Martín Cirio

El estreno llega en un momento de intensa actividad para Martín Cirio, que también se prepara para uno de los grandes acontecimientos de su agenda: el próximo 14 de noviembre presentará La Noche de Martina 2 en el Estadio de Huracán.

El espectáculo llega después de que agotara dos funciones en el Movistar Arena durante 2026 y se suma a una etapa en la que el artista busca expandir su propuesta más allá de las redes sociales. Con “Viejo de Trapo”, Cirio combina una historia sentimental con una nueva apuesta musical y abre un capítulo en el que las experiencias personales volverán a ocupar un lugar central en sus canciones.