Martín Cirio y Juliana Gattas lanzaron "Viejo de Trapo", la canción inspirada en un romance con un hombre casado
El influencer convirtió una experiencia sentimental en música y estrenó su primer single junto a la integrante de Miranda!.
Martín Cirio presentó “Viejo de Trapo”, su nuevo single junto a Juliana Gattas, con el que inaugura una nueva etapa de su carrera musical tras incorporarse a Sony Music. Fiel al estilo que construyó a lo largo de los años, el influencer volvió a recurrir a una experiencia de su vida privada para convertirla en una canción atravesada por el humor, la ironía y la exposición sin filtros.
El tema nació a partir de un romance que el propio Cirio mantuvo con un hombre casado. Según contó, la relación tenía una particularidad que terminó convirtiéndose en parte de la historia detrás de la canción: las visitas eran breves y estaban condicionadas por las excusas que su amante utilizaba para salir de su casa.
“Viejo de Trapo” toma esa experiencia personal como punto de partida y la lleva al terreno musical, con el tono irreverente que caracteriza al artista. Lo que comenzó como un vínculo sentimental terminó convertido en material creativo después de un desenlace que, según relató, no fue el esperado.
Del desamor a la música
“Viejo de Trapo” nace de un romance real que Cirio mantuvo con un hombre casado, era un viejito que caía en bicicleta a su casa y solo tenía media hora porque le decía a la mujer que iba a la ferretería y no podía tardar más que eso. El vínculo se terminó cuando resultó que no era 100% activo como había dicho”, cuenta Martín.
¿Qué hizo Cirio con el corazón roto? Lo convirtió en una canción. Así surgió el single, que vuelve a demostrar cómo el influencer utiliza sus propias vivencias para construir relatos que combinan situaciones insólitas, humor y confesiones personales.
Para este lanzamiento, Martín se unió a Juliana Gattas, una de las voces más reconocibles del pop argentino. La colaboración reúne dos universos artísticos diferentes en una propuesta que marca el inicio de una serie de estrenos y encuentros musicales que el artista tiene previstos para esta nueva etapa.
La canción también representa un paso importante en la carrera musical de Cirio, ya que es su primer lanzamiento desde su incorporación a Sony Music. El proyecto contempla nuevas canciones y colaboraciones con distintos artistas, con las que buscará seguir desarrollando su identidad musical.
Un año con nuevos desafíos para Martín Cirio
El estreno llega en un momento de intensa actividad para Martín Cirio, que también se prepara para uno de los grandes acontecimientos de su agenda: el próximo 14 de noviembre presentará La Noche de Martina 2 en el Estadio de Huracán.
El espectáculo llega después de que agotara dos funciones en el Movistar Arena durante 2026 y se suma a una etapa en la que el artista busca expandir su propuesta más allá de las redes sociales. Con “Viejo de Trapo”, Cirio combina una historia sentimental con una nueva apuesta musical y abre un capítulo en el que las experiencias personales volverán a ocupar un lugar central en sus canciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario