Mirtha Legrand recibió una cautelar antes de la visita de Fabiola Yañez a su programa: qué le prohíben

Es que previo a la visita de la invitada al programa, informaron que llegó una cautelar para la conductora y su productora. La encargada de dar la noticia fue Estefanía Berardi, quien usó sus redes sociales para compartir una captura de pantalla sobre "Cautelar para Mirtha Legrand por tema Fabiola. Los abogados de Alberto Fernández notificaron una resolución judicial en la que prohíben a la ex primera dama referirse a las causas judiciales en trámite".