Mirtha Legrand recibió una cautelar antes de la visita de Fabiola Yañez a su programa: qué le prohíben
Los abogados de Alberto Fernández enviaron un documento a la conductora y a su productora previo a que la exprimera dama esté en la mesa más famosa del país.
Este sábado, Fabiola Yañez, exprimera dama, será una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand. Su presencia causó mucho revuelo por las fuertes acusaciones que hizo en contra de su ex pareja y expresidente, Alberto Fernández. Cuando todo parecía estar tranquilo, la polémica estalló.
Es que previo a la visita de la invitada al programa, informaron que llegó una cautelar para la conductora y su productora. La encargada de dar la noticia fue Estefanía Berardi, quien usó sus redes sociales para compartir una captura de pantalla sobre "Cautelar para Mirtha Legrand por tema Fabiola. Los abogados de Alberto Fernández notificaron una resolución judicial en la que prohíben a la ex primera dama referirse a las causas judiciales en trámite".
La diva recibirá, a partir de las 21:30, en su mesa a nuevos invitados, donde se preguntará sin filtro y armar interesantes debates. La presencia de Fabiola, que está recién llegada de España, sin dudas causó una gran expectativa, ya que muchos están interesados en escuchar lo que dice sobre el exmandatario.
Otro de los que estará este noche será el notero y conductor Robertito Funes Ugarte, quien también viene siendo protagonista de varios escándalos y fuertes cruces con su colega Nancy Pazos. La mesaza se completará con los periodistas Claudio Savoia, que se desempeña en Radio Rivadavia y TN, y Mariana Arias, perteneciente a La Nación y CNN Radio.
Como era de esperarse, el posteo de Berardi no solo sorprendió a todos, sino que también cobró una gran repercusión en las redes sociales y los usuarios no dudaron en comenzar a dejar cientos de fuertes opiniones sobre este tema y opinaron de la decisión que tomó Alberto Fernández para impedir que su ex pareja y madre de sus hijos hable de las causas en la Justicia que están definiendo.
