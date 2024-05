La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 11 de mayo en El Trece

Mirtha Legrand

La noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados

Este sábado en El Trece estarán en la mesaza de Mirtha Legrand el conductor Darío Barassi, los actores Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, el humorista Yayo Guridi y el doctor Jorge Geffner, que es bioquímica, inmunólogo y experto en vacunas.

image.png

Mirtha Legrand y el recuerdo del Flaco Menotti

Durante La Noche de Mirtha Legrand del sábado pasado, la conductora decidió homenajear a César Luis Menotti, quien falleció el último domingo a los 88 años. Es por eso que se animó a contar una anécdota relacionada al ex entrenador de la Selección Argentina.

“Era un hombre muy inteligente, opinaba también. ¡Y cómo fumaba! Yo me acuerdo siempre de eso”, comenzó diciendo Mirtha. Luego, agregó: “Les voy a confesar una cosa. Fue la única persona a quien yo le escribí una carta para que viniera al programa”.

Embed - La confesión de Mirtha sobre Menotti: "Una vez le escribí una carta, pero nunca supe si le llegó"

“¡Nunca vino!”, le contó a sus invitados. Luego, siguió dando detalles de esa fallida situación que tuvo con Menotti. “Nunca supe si le llegó mi carta. Era cortita, lo invitaba personalmente", explicó.

Y, continuó: "Ya ni me acuerdo la redacción. Lo invitábamos y no venía. Entonces averiguamos con mi equipo la dirección de su casa, fue en pleno campeonato. Nunca supe si la recibió, y siempre me quedé con esa angustia, ¿la habrá recibido?”.