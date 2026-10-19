Murió Marcela Ortiz, exmodelo y mediática de los 90: el trágico accidente y un misterio detrás
La exmodelo, actriz y figura de gran repercusión mediática durante la década de 1990 sufrió un trágico accidente en Tigre. Qué pasó.
El ambiente del espectáculo se vio sacudido tras conocerse la noticia del fallecimiento de Marcela Ortiz, exmodelo, actriz y figura de gran repercusión mediática durante la década de 1990. La exintegrante del elenco de Alberto Olmedo y expareja de reconocidas figuras públicas falleció a los 61 años tras sufrir un choque automovilístico en la zona de Tigre.
La información fue revelada durante la emisión televisiva por los periodistas Luis Ventura y Marcela Tauro en América TV, quienes brindaron detalles sobre las circunstancias del siniestro y repasaron la intensa trayectoria personal y mediática de la exmodelo.
Qué se sabe de la muerte de Marcela Ortiz
De acuerdo con el relato detallado por Marcela Tauro, el accidente ocurrió durante el fin de semana cuando el vehículo que conducía Ortiz despistó y cayó en una zanja.
De acuerdo con el testimonio, integrantes del cuerpo de bomberos debieron intervenir en el lugar para lograr extraer a la exmodelo del habitáculo del automóvil. Pese a la llegada de la ambulancia y los esfuerzos del personal médico —quienes aplicaron protocolos de RCP, uso de desfibrilador e inyecciones de adrenalina—, Ortiz no reaccionó y se constató su deceso en el lugar.
Minutos después del trágico desenlace arribó al lugar su hija, Chelsian, de aproximadamente 26 años, fruto de su relación con el empresario Sammy Saúl (sobrino del histórico productor televisivo Alejandro Romay).
Tauro precisó además que la familia intentó mantener la noticia bajo estricta reserva, aunque allegados a la víctima pidieron que se difundiera su partida debido a que Ortiz "sufría mucho por el anonimato y por haber quedado en el olvido tras haber sido una persona sumamente famosa en su momento".
Un recorrido mediático atravesado por el éxito y la controversia
Por su parte, Luis Ventura definió a la partida de Ortiz como una "muerte dudosa" por la mecánica del hecho e hizo un repaso del lugar destacado que ocupó en el espectáculo argentino:
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Sus inicios y la comedia: Integró la emblemática nómina de las "chicas de Olmedo" junto al capocómica rosarino y fue referente en el ámbito de la perfumería y las cadenas de joyería.
Vínculos y entorno maradoniano: Durante años formó parte del círculo íntimo que rodeaba a Guillermo Coppola en sus años junto a Diego Maradona en Europa, manteniendo cruces mediáticos en su momento con figuras como Yuyito González y María Fernanda Callejón.
Sus matrimonios mediáticos: En 1993 protagonizó un resonante casamiento con el actor Raúl Taibo —transmitido en exclusiva por la pantalla de Canal 9—, relación que concluyó poco tiempo después en medio de un severo conflicto judicial por bienes. Posteriormente contrajo matrimonio con Sammy Saúl.
Denuncias de violencia de género y un duro testimonio de vida
En el tramo final del programa se recordó también el complejo historial personal de la exmodelo, quien años atrás había denunciado públicamente haber sido víctima de violencia de género extrema por parte de una de sus exparejas, oportunidad en la que llegó a declarar que sufrió un ataque con arma blanca y que atravesó momentos oscuros donde se sostuvo únicamente por la crianza de su hija.
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