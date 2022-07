En LAM le dijeron roñosa a Nancy Pazos: la fuerte respuesta de la periodista

Pero la burrrada de la panelista no quedó ahí: "si un médico me dice que no use ropa interior -por una cuestión de salud- no le hago caso, es de roñosa no usar ropa interior". Insólito

La respuesta de Nancy Pazos

Nancy Pazos, enterada a través de las redes sociales de lo dicho en el programa de América TV, el más visto del canal, la periodista respondió duramente, desatando otra polémica.

"Desde hace 20 años y por consejo de un ginecólogo. Nunca más tuve una micosis. Suelten chicas!!! Y disfruten la vida que yo les llevo también en ese terreno varios cuerpo", sentenció Nancy Pazos.