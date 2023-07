El increíble dato que Nazarena Vélez obtuvo de su hija Barbie con terapia de vidas pasadas

"Si bien siempre fui su mamá y traté de cumplir ese rol, no te olvides que la tuve a los 19 años, pero ella siempre fue muy adulta. Le llevo el apunte cuando me corrige en LAM, no me dice pavadas, siento que ella es una luz de alerta todo el tiempo”, agregó en diálogo con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina.

En este sentido, Vélez explicó: "cuando hacés vidas pasadas y Registros Akashicos, podés preguntar por cuatro o cinco personas y yo sentía que con Barbie teníamos una relación que ya viene de otras vidas".

"Es algo que no siento ni con Titi ni con el Chyno, mis otros hijos. Y dijeron que sí, que había sido no sé hace cuánto, pero que ella había sido mi papá. Fue hermoso”, expresó.