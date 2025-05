Netflix celebra TUDUM 2025: los anuncios EN VIVO, minuto a minuto

Bajo una inmensa ovación de los fanáticos, el elenco completo de "One Piece" llegó al escenario. Entre sus anuncios confirmaron que ya finalizaron de rodar la temporada 2 en Sudáfrica y los nuevos episodios son mucho mejores que los anteriores. "Hay grandes peleas, escenarios, aventuras, gigantes", explicaron.

No obstante, la mayor emoción se dio cuando anunciaron una nueva incorporación al elenco: "La tripulación se hace más grande este año", afirmaron y, tras esto, apareció en pantalla el intérprete de Tony Tony Chopper. Este personaje, el favorito de los fans, fue el encargado de confirmar que la segunda temporada de "One Piece" llega en 2026.

