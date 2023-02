Nicky Nicole hizo emocionar al público chileno con un mega show en Viña del Mar

Nicky Nicole Viña.jpg

"Desde que pise Chile no pare de sentir el cariño de todos ustedes. El amor que me están dando es increíble y por eso me llena de alegría volver a estar juntos en tan poco tiempo", expresó Nicki visiblemente emocionada.

El público la ovacionó y exigió que le entreguen dos Gaviotas, por lo que Nicki Nicole se consagró en su debut en el emblemático escenario de Viña del Mar, trayendo al país las Gaviotas de Plata y Oro.

Además, reveló que el 24 de agosto se presentará en el país vecino, brindando un show propio en el Movistar Arena.

