La ahijada de Sandra Mihanovich necesita un tercer transplante de riñón y Pachu Peña se ofreció como donate

“El tercer trasplante tiene que ser lo mejor que exista”, aseguró Sonsoles sobre el gran riesgo que tendría esta operación en un vivo de Instagram.

Y en un fragmento de la transmisión en vivo en las redes, la mujer detalló: “Me pusieron un catéter en el cuello, muchos lo vieron, y estuve como tres o cuatro meses enchufada a la máquina desde ahí porque tenía donante vivo".

“Los brazos se me están deformando porque tenía una fístula”, contó, al tiempo que revelaba que su hermana también estaba teniendo problemas renales.

La dramática lucha de Sonsoles Rey y el famoso que se ofreció para ser su donante de riñón

“Mi hermana está en la misma que yo. A ella se le despertó a los 50 años y a mí a los 16. Que mi hermana esté así es tan fuerte que no puedo ni hablarlo. No lo puedo resistir”, dijo, quebrándose la voz.

Además, Sonsoles contó que había aparecido un donante. "Es compatible. No quiero decir nada porque puede fallar. No es mi familia, es un amigo. Hay que hacer un amparo legal y que la ley apruebe como el de Sandra... Estamos muy cerca de hacerlo. Esto ya es inminente".

Ante esto, Lussich en su programa contó quién era el donante. "La persona es Pachu Peña que se acercó para donarle el riñón. Se ofreció, es amigo. Hace un año hicieron los estudios. La compatibilidad existe. Lo hicieron a nivel judicial para lograr el amparo. Pachu ofreció la fecha de fin de noviembre porque después va a hacer temporada", comentó.

"Tuvieron entrevistas con los médicos por separado. Ahi se trunca la posibilidad. Los cirujanos le hablan y consideran que no es ideal. Empezaron a aparecer riesgos, no solo para Sonsoles, sino para él también. En antecedentes Pachu tiene familiares directos con diabetes, cosa que no padece pero que puede despertarse cualquier día. En caso de que pasara, tener un solo riñón sería muy complicado", comentaron que esa fue la razón por la cual los médicos rechazaron a Pachu como donante.