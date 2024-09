Pampita desmintió su visita a lo de Susana Giménez

Y añadió: "Y que todo lo que se especula de una participación mía en algún lado o pedido a cambio de dar una entrevista es mentira".

Pampita cruzó a Roberto García Moritán y publicó chats íntimos

La modelo discrepó con su actual exmarido por la fecha de separación y publicó chats íntimos: "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", reza uno de los posteos.

Luego de esto, la modelo y conductora procedió a compartir los últimos chats que tuvo con su esposo. No dudó en marcar todas las fechas de las conversaciones que compartió. En ellos se puede ver cómo intercambiaron mensajes de amor e incluso algunas confidencias como los nervios de ella por una presentación.

A su vez, mostró el amor que estaban teniendo con distintas frases como "te amo" o "te extraño" cuando uno o el otro se iba de viaje. Asimismo, en el último posteo que hizo Pampita se puede ver cómo ella se hacía eco de las noticas que hablaban de su separación. "Dicen que estamos separados, que la relación está terminada", le comenta a Moritán.

En esa misma línea, la modelo le envió dos links de programas de América TV hablando de su relación. En tanto, él le respondió: "Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor". Una frase que, al menos por el momento, no tuvo correlación con lo sucedido.