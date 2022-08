Una amiga de la hija de Piñón Fijo aseguró que "Chu chu ua" tiene una polémica explicación

Sobre la conocida canción, la joven afirmó que "'Chu Chu ua' se creó para burlarse de niños con capacidades diferentes", y cuando le preguntaron si Piñón sabía de la situación, contestó: "No, yo estoy segura que no, sino no la hubiera tomado para hacerla un éxito".

Chu chu ua, la popular canción de Piñón Fijo

