Podemos Hablar: La dramática decisión que había tomado el ex cantante de Ráfaga por sus adiciones

La palabra de Tapari

“Eso llevó mi matrimonio a lo peor (…) Era una bola de mentiras y un día todo eso se me volvió en contra", aseguró luego de contar que fue “un hombre muy infiel”.

“Escuchaba una voz que me decía ‘matate, no servís para nada, arruinaste todo, ya está’ busqué esa salida dos veces, intenté suicidarme dos veces”.

"Decido asistir a una iglesia cristiana, me recibió familia de mi esposa con mucho amor y dije ‘yo quiero esto para mi vida’. En ese mismo viaje me encontré con una persona totalmente borracha y me vi yo, ahí empezó este cambio”.

“¿Por qué te digo que es un amor inesperado? Me volví a enamorar de ella, porque yo estuve ciego todo ese tiempo”.