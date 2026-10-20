Premios ACE 2026: todos los ganadores de la gran noche del teatro
La 35ª edición de los galardones llegó a su fin en el Teatro El Nacional y distinguió a las principales figuras y producciones de la temporada 2025-2026.
La temporada teatral argentina tuvo su gran noche con la entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE). En su 35ª edición, la ceremonia se realizó en el Teatro El Nacional y distinguió el trabajo de artistas, directores y equipos creativos que formaron parte de las producciones estrenadas entre 2025 y 2026.
Uno de los momentos más destacados de la velada fue la entrega del ACE de Oro a Ingrid Pelicori, quien recibió el máximo reconocimiento de la noche y aprovechó su discurso para recordar a quienes marcaron su carrera, además de reivindicar el valor de la actividad teatral en un contexto complejo para la cultura.
"No puedo dejar de recordar a las personas que lo hicieron posibles, a cada maestro y director con los que trabajé, como Leonor Manso, Osmar Núñez y Julia Ledesma. El teatro (...) no van a poder con nosotros porque hay una pasión muy grande, aunque sea en momentos horribles y de destrato hacia la cultura", expresó la actriz.
Los reconocimientos a la trayectoria
La ceremonia también tuvo espacio para distinguir a figuras de extensa trayectoria en el espectáculo argentino. Soledad Silveyra, Moria Casán y Jorge Ferrari recibieron reconocimientos por sus recorridos profesionales y sus aportes al ámbito artístico.
A su vez, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) fue homenajeada por su labor vinculada a la representación y defensa de los derechos de los intérpretes.
Otro de los momentos emotivos de la noche fue el homenaje In memoriam, dedicado a recordar a quienes dejaron su huella en el mundo del espectáculo. La cantante Julia Zenko estuvo a cargo de la interpretación de "Honrar la vida", en un segmento que puso el foco en la memoria y el legado de los artistas.
Cuáles fueron las obras más nominadas
Entre las producciones que llegaron con mayores expectativas se destacó Company, que encabezó las nominaciones con 11 candidaturas. Detrás quedaron Hairspray, La obra, Invasiones I y Billy Elliot, todas con nueve nominaciones.
Los premios ACE distinguen diferentes rubros de la actividad teatral y reconocen tanto el trabajo interpretativo como las distintas áreas que hacen posible cada puesta en escena.
Todos los ganadores de los Premios ACE
Autora/Autor:
- Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)
Directora/director de comedia:
- Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)
Actuación en obra para un solo personaje:
- Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)
Director general de musical/Music hall/Café concert:
- Fernando Dente (Hairspray)
Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:
- Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)
Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:
- Julia Calvo (Misery)
Coreografía:
- Vanesa García Millán (Hairspray)
Música original:
- Martín Bianchedi (Misery)
Iluminación:
- David Seldes (Company)
Sonido:
- Gastón Brisky (Hairspray)
Revelación:
- Damián Betular (Hairspray)
Vestuario:
- Stella Maris Müller (Anastasia)
Actuación femenina en teatro alternativo:
- Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)
Actuación masculina en musical:
- Fernando Dente (Company)
Musical:
- Hairspray
Dirección musical:
- Gaby Goldman (Billy Elliot)
Music Hall/Café concert
- The Opera Locos
Obras en teatro alternativo
- La muerte de un viajante
Infantil:
- La flauta mágica
Escenografía:
- Mariana Tirantte (La obra)
Producción
- Club Media y Olga (Hairspray)
Actuación masculina en teatro alternativo:
- Alejandro Awada (La muerte de un viajante)
Espectáculo de humor
- Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)
Dirección en teatro alternativo
- Daniel Marcove (La muerte de un viajante)
Actuación femenina en musical (Empate)
- Alejandra Radano (Company)
- Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
Actor en comedia:
- Diego Capusotto (Tirria)
Actriz en comedia
- Fernanda Metilli (Berlín, Berlín)
Comedia:
- Berlín Berlín
Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:
- Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)
Drama y/o Comedia dramática
- La obra
Dirección de drama y/o comedia dramática:
- Mariano Pensotti (La obra)
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