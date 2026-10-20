Premios ACE 2026: todos los ganadores de la gran noche del teatro

Otro de los momentos emotivos de la noche fue el homenaje In memoriam, dedicado a recordar a quienes dejaron su huella en el mundo del espectáculo. La cantante Julia Zenko estuvo a cargo de la interpretación de "Honrar la vida", en un segmento que puso el foco en la memoria y el legado de los artistas.

Moria Casan recibe el reconocimiento a la trayectoria en Los Premios ACE. pic.twitter.com/s5gq2BJzRS — Guido Zaffora (@GZaffora) October 20, 2026

Cuáles fueron las obras más nominadas

Entre las producciones que llegaron con mayores expectativas se destacó Company, que encabezó las nominaciones con 11 candidaturas. Detrás quedaron Hairspray, La obra, Invasiones I y Billy Elliot, todas con nueve nominaciones.

Los premios ACE distinguen diferentes rubros de la actividad teatral y reconocen tanto el trabajo interpretativo como las distintas áreas que hacen posible cada puesta en escena.

Todos los ganadores de los Premios ACE

Autora/Autor:

Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)

Directora/director de comedia:

Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)

Actuación en obra para un solo personaje:

Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)

Director general de musical/Music hall/Café concert:

Fernando Dente (Hairspray)

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:

Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:

Julia Calvo (Misery)

Coreografía:

Vanesa García Millán (Hairspray)

Música original:

Martín Bianchedi (Misery)

Iluminación:

David Seldes (Company)

Sonido:

Gastón Brisky (Hairspray)

Revelación:

Damián Betular (Hairspray)

Vestuario:

Stella Maris Müller (Anastasia)

Actuación femenina en teatro alternativo:

Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)

Actuación masculina en musical:

Fernando Dente (Company)

Musical:

Hairspray

Dirección musical:

Gaby Goldman (Billy Elliot)

Music Hall/Café concert

The Opera Locos

Obras en teatro alternativo

La muerte de un viajante

Infantil:

La flauta mágica

Escenografía:

Mariana Tirantte (La obra)

Producción

Club Media y Olga (Hairspray)

Actuación masculina en teatro alternativo:

Alejandro Awada (La muerte de un viajante)

Espectáculo de humor

Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)

Dirección en teatro alternativo

Daniel Marcove (La muerte de un viajante)

Actuación femenina en musical (Empate)

Alejandra Radano (Company)

Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

Actor en comedia:

Diego Capusotto (Tirria)

Actriz en comedia

Fernanda Metilli (Berlín, Berlín)

Comedia:

Berlín Berlín

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:

Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)

Drama y/o Comedia dramática

La obra

Dirección de drama y/o comedia dramática: