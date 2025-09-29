Ranking del sábado: Mirtha Legrand brilló y le ganó a Telefe
Con los últimos sábados de septiembre, El Trece es actualmente el canal que más está brillando. Los detalles de su rating de sábado.
El cuarto sábado de septiembre trajo un ligero repunte en las mediciones de rating, logrando que lo más visto alcanzara los 5,4 puntos de promedio, superando los bajos números de la semana anterior. La buena noticia para la televisión abierta es que la tendencia a la baja se detuvo momentáneamente, aunque la cifra sigue siendo baja en la batalla contra el streaming.
Por segundo sábado consecutivo, una película del ciclo Cine 13 se posicionó en la cima, logrando desbancar a Telefe del primer puesto. La cinta Mientras haya esperanza, emitida a las 19.45, fue lo más visto del día con 5,4 puntos.
El habitual enfrentamiento entre Mirtha Legrand e Iván de Pineda tuvo resultados sorpresivos. El segundo puesto fue para Pasapalabra (Telefe), el programa de Iván de Pineda, que escaló desde el cuarto lugar con 5 puntos de promedio, a pesar de competir con repeticiones de especiales con famosos.
La gran sorpresa fue La noche de Mirtha (El Trece), que subió al tercer escalón del podio. La Chiqui alcanzó los 4,7 puntos con una mesa que incluyó a Emilio Monzó, Fernando Dente, Natasha Niebieskikwiat, Sofía Zámolo y Liliana Caruso. La tabla principal se completó con dos películas más de El Trece: Emily la criminal, con 4,1 puntos, y Gladiador, con 4 puntos. Lo llamativo es que casi la totalidad del Top Five fue ocupado por El Trece, dejando fuera a programas habitualmente fuertes, como Cobra Kai, que solo midió 3,1 puntos.
Telefe tuvo una jornada complicada con estrategias que no rindieron. El especial de A la Barbarossa sobre los Premios Martín Fierro, que se entregan este lunes, apenas midió 3 puntos. Tampoco funcionó la transmisión del partido inaugural del Mundial Sub 20, con el encuentro entre Chile y Nueva Zelanda, que promedió 2,9 puntos.
En el resto de los canales, América lideró con Secretos verdaderos, que emitió un especial sobre Rocío Marengo y Eduardo Fort, alcanzando 1,6 punto. En Elnueve, se impuso Implacables, con 1,4 punto de promedio. La Televisión Pública tuvo su pico en Automovilismo, que midió 0,5 punto.
La contienda por el liderazgo general de la jornada se definió a favor de El Trece con 4,1 puntos, que por segunda semana consecutiva desbancó a Telefe, el cual midió 3,6 puntos. Pese a la derrota, ambos canales se mantienen lejos del resto. América alcanzó 1,3 puntos, seguido por Elnueve con 0,8, y la TV Pública con 0,3 de promedio general.
La pantalla abierta se prepara para una semana de cambios y glamour. Este lunes, Telefe transmitirá los Premios Martín Fierro en directo desde el Hotel Hilton, con la alfombra roja a las 19 y la ceremonia a las 21. Además, a partir de este martes, La Voz Argentina entrará en una nueva etapa de competencia para definir a los finalistas entre los 20 participantes que siguen en carrera.
