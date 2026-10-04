Robbie Williams escuchó "De música ligera", quedó fascinado y aseguró que la cantará este domingo

Sin embargo, Robbie Williams no se quedó únicamente con la intención de aprender el tema. Frente a la respuesta del público, fue un paso más allá y puso fecha para una posible interpretación en vivo.

“Bueno, la vamos a hacer el domingo, ¿ok?”, prometió, provocando una ovación entre los presentes.

La inesperada escena fue grabada desde distintos sectores y los videos no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Incluso Laura Cerati y Zeta Bosio compartieron el momento.

Robbie Williams podría cantar el clásico de Soda Stereo en su próximo show

“De música ligera” pertenece a Canción animal, el álbum que Soda Stereo lanzó en 1990 y que se convirtió en uno de los trabajos más representativos de la banda liderada por Gustavo Cerati.

Lo que comenzó simplemente con algunos acordes tocados por los músicos de Williams terminó despertando el interés del cantante, quien no solo quiso conocer el nombre del tema sino que manifestó su intención de preparar su propia versión.

De esta manera, todas las expectativas quedaron depositadas en la próxima presentación del británico, prevista para este domingo. De mantener lo anunciado sobre el escenario, Williams incorporará el histórico tema de Soda Stereo a su repertorio.

El regreso de Robbie Williams a la Argentina después de 20 años

La particular conexión con el público argentino se produjo durante una visita especial para el artista. Robbie Williams regresó al país después de dos décadas y agotó las entradas para sus tres presentaciones en el Arena de Buenos Aires, programadas para el 1, 2 y 4 de octubre, como parte de la gira de su álbum Britpop y sus grandes éxitos.

Además, antes de su segundo recital, el músico recibió una distinción de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que lo declaró Huésped de Honor.

El reconocimiento fue entregado durante un acto encabezado por el legislador Pablo Donati y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. Allí, Williams agradeció la distinción y destacó especialmente la relación que mantiene con sus seguidores locales.

“Argentina es un público especial, uno de los mejores del mundo”, expresó el cantante.

Tras descubrir en vivo uno de los temas más emblemáticos de Soda Stereo, la expectativa quedó puesta en su presentación del domingo, cuando se sabrá si finalmente cumple su promesa y sorprende al público argentino con su propia versión de “De música ligera”.