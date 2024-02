Robbie Williams cumple 50 años: sus 5 mejores canciones como solista

Desde el lanzamiento de su primer álbum en solitario, Life Thru a Lens, en 1997, Williams ha lanzado más de una docena de álbumes que han sido un éxito en todo el mundo. Con su estilo único de pop, rock y soul, Williams ha creado algunas de las canciones más memorables de los últimos años, incluyendo Rock DJ y Angels.

Su habilidad para mezclar elementos de diferentes géneros musicales ha sido una de las claves de su éxito. Y le ha permitido atraer una amplia variedad de fans de todas las edades. Después de que Take That se reuniera sin él en 2005, volvió a unirse a la banda en 2009 para el álbum Progress y la gira un año después. Desde entonces actuó intermitentemente con el grupo, pero aún no ha anunciado ningún plan para volver a unirse a tiempo completo.

Un estilo único, en todo sentido

Además de su música, Williams también es conocido por su personalidad extravagante y su humor irónico. Ha sido una figura polarizadora en la cultura popular, pero su talento y su dedicación a su carrera han hecho que sea uno de los artistas más respetados de su generación. A lo largo de su carrera, Williams ha vendido más de 75 millones de copias de sus álbumes y ha ganado numerosos premios, incluyendo un Brit Award y un Ivor Novello Award. Su música y personalidad cautivaron a los fans de todo el mundo y su legado es fuerte y relevante al día de hoy.

Sus mejores éxitos como solista

Angels (1997)

Embed - Robbie Williams - Angels

Feel (2002)

Embed - Robbie Williams - Feel

Rock DJ (2000)

Embed - Robbie Williams - Rock DJ

Somethin' stupid (2001)

Embed - Robbie Williams, Nicole Kidman - Somethin' Stupid

Candy (2012)

Embed - Robbie Williams - Candy