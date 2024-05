Roberto García Moritán calificó de "machirulos" a quienes lo llaman "el marido de Pampita"

En este sentido explicó que “a mi no hay nada que me dé más orgullo que estar casado con esta mujer y tener una hija juntos, a mi me dicen eso e inflo el pecho. A mucha gente le incomoda que haya una mujer exitosa y poderosa como Carolina (Ardohaín)”.

“Yo estoy enamorado de mi mujer y lo único que hacen llamándome así es que me ponga orgulloso, y mostrar los prejuicios propios”, recalcó en Agarrate Catalina.

Por último se refirió a “BA Producción Internacional”, el programa de reintegros para películas y series que filmen en CABA. “Por cada peso que invierte la Ciudad de Buenos Aires esto genera puestos de trabajo, beneficia a la Ciudad, pero además por consiguiente beneficia a la industria hotelera, turística, gastronómica”, valoró.

Al tiempo que sostuvo para concluir que “este pequeño detalle que habla de los beneficios que el mundo competitivo ofrece, va a lograr que esas películas con creatividad y talento argentinos, vuelvan y pongan en valor a la Ciudad”.

Pampita acorraló a García Moritán: "Yo siempre te voy a decir que tengo ganas"

Pampita quiere tener un segundo hijo con Roberto García Moritán, con quien ya tiene Anita. Recordemos que entre los dos ya tenían cinco hijos producto de relaciones anteriores. Años después del inicio de la relación, nació Ana García Moritán, quien se roba todos los suspiros en las redes sociales.

Lo cierto es que, al parecer, el ministro de Desarrollo Económico porteño no se muestra muy cercano a la idea de agrandar la familia: "Le podés preguntar y te va a responder que él no tiene ganas, a mí pregúntame y yo siempre te voy a decir que tengo ganas. Estamos en esa encrucijada. Igual lo veo difícil, si no se dio hasta ahora, creo que no se va a dar", reveló Pampita sobre su deseo, poniendo en aprietos a Moritán.

El actual funcionario del Gobierno porteño intentó defenderse: “Quiero, somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. Como decirle que no a una mujer como la que tengo", señaló.

Y agregó: "Hay que elegir bien los momentos y ser responsables. Aparte somos padres muy presentes y ocupados también y es difícil darles el tiempo que se merecen a cada uno. Son muchos, con distintas edades y distintas problemáticas. Encima estamos festejando que Anita va a dejar los pañales y volver a empezar ese ciclo... puede ser, no descarto nada".

"Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video", respondió Pampita entre risas a Socios del Espectáculo.