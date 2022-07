Rodrigo Lussich confirmó que se separó de su pareja: cuál fue el motivo

"Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente", admitió.

Además, contó que tenía varios proyectos a su futuro con su novio que no se llegaron a concretar, ya que se separaron antes de poder realizarlos, entre ellos el casamiento.

Sobre la paternidad afirmó: "Les hablo con la sinceridad de siempre y lo de Lizy me toca porque me parece un paso tan fundamental, voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder o si seré capaz de dar ese paso".