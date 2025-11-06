Se supo el motivo por el que Juana Viale y Marcela Tinayre de distanciaron
La actriz y conductora no asistió al cumpleaños de su madre y se reveló una picante interna familiar.
Marcela Tinayre cumplió años recientemente y Juana Viale fue la gran ausente del festejo. Esto desató los rumores de una posible pelea entre ellas.
En las últimas horas, ambas asistieron a un evento solidario y se encargaron de desmentir todo lo que se decía al respecto. Sin embargo, este miércoles, Santiago Spossato contó la interna familiar que hay y todos los detalles de este mal momento que atraviesan.
“Juana miente cuando dice que no están peleadas”, sentenció el periodista desde Desayuno Americano por estas horas, al tiempo que detalló: “Ellas son dos excelentes madres, pero están enfrentadas por el estilo de maternidad”.
Según contó el panelista, el programa viene por cuestiones de maternidad, ya que actualmente Marcela Tinayre tendría un rol sumamente activo en relación a sus nietos: “Parece que a Marcela le toca ocuparse muchísimo de sus nietos porque Juana tiene un estilo de vida más libre, viaja mucho”.
Acto seguido, Santiago comentó que en muchas ocasiones "Marcela es más mamá que abuela". "Entonces chocó con Juana y le dijo: ‘Podrías estar un poco más presente con tus hijos… y también venir a mi cumpleaños’. Están cruzadas por eso”, concluyó.
Juana Viale perdió la paciencia con un periodista ante los rumores de conflicto con su madre
Juana Viale volvió a ser noticia, aunque no por su carrera artística, sino por su fuerte reacción ante la prensa. La actriz y conductora, que participó de un evento de presentación de la serie sobre Yiya Murano, fue abordada por cronistas que le consultaron por su supuesta pelea con Marcela Tinayre, su madre, tras no asistir al cumpleaños número 75 de la conductora de Polémica en el Bar.
Lejos de esquivar el tema, Juana se mostró visiblemente molesta por la insistencia y contestó de manera tajante. “No me desafíes, yo no tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de ningún vínculo. Te digo que llegué el día anterior, llegué el día anterior”, lanzó con tono firme, dejando en claro su fastidio por las especulaciones.
Todo comenzó cuando un periodista le comentó que Marcela había mencionado que su hija había regresado de un viaje a las 4 de la madrugada. Sin embargo, Juana desmintió esa versión: “Llegué el día anterior”, insistió. Luego, al ser consultada sobre si tenía ganas de asistir al festejo, respondió sin rodeos: “La verdad, estaba muerta, no tenía ganas de ir a un cumpleaños donde había tanta gente. No podía, no me daba el cuero”.
La tensión se originó a partir de los rumores que circularon en los últimos días sobre un posible distanciamiento entre madre e hija. Sin embargo, Tinayre ya había sido contundente al negar cualquier conflicto. “No estoy peleada con mi hija. Acabo de entrar y me dicen disparates, uno detrás del otro. ¿Quién dijo eso?”, expresó indignada ante las cámaras.
Pese a las declaraciones de ambas, la situación volvió a poner en el centro de la escena a una de las familias más mediáticas del país. Juana, fiel a su estilo reservado, dejó en claro que no tiene intenciones de seguir alimentando rumores y pidió que la prensa se enfoque en su trabajo actoral y no en su vida privada.
