Sofía Gonet se borró los tatuajes de su "pasado tumbero": las imágenes
Sofía Gonet mostró cómo avanza el tratamiento para quitarse varios tatuajes que se hizo durante su adolescencia y reveló el insólito significado de algunos de ellos.
“La Reini” Sofía Gonet decidió dejar atrás varios tatuajes que se hizo cuando tenía 16 años y mostró en redes sociales cómo avanza el tratamiento para eliminarlos. La influencer compartió imágenes de su tercera sesión de láser y, con su habitual sentido del humor, repasó algunos de los diseños que eligió en otra etapa de su vida y que ahora prefiere sacar de su piel.
“Seguimos borrando el pasado tumbero”, escribió La Reini al mostrar parte del procedimiento. Entre los tatuajes que está eliminando aparecen una frase dedicada a su mamá, un cuchillo acompañado por una rosa, un arco y una flecha, un pino y un corazón relacionado con Marilyn Manson. Algunos ya muestran signos evidentes de haber perdido intensidad después de las distintas sesiones.
Uno de los diseños que más llamó su atención fue el que dice “Solo tuya”. La frase podría parecer, a primera vista, una declaración romántica, pero Gonet se encargó de aclarar que no estaba dedicada a ninguna pareja. “No me lo hice por ningún chongo, lo juro. Lo hice con mi mamá”, explicó entre risas, aunque inmediatamente reconoció que hoy considera que fue una elección bastante desacertada. “Ma, te amo, pero una locura”, agregó.
Otro de los tatuajes que mostró tenía un cuchillo y una rosa. En este caso, la influencer celebró que el primero prácticamente ya desapareció después de tres sesiones. “Por suerte el cuchillo, ya tercera sesión, no existe; solamente quedó la rosa”, explicó mientras enseñaba la zona tratada.
La Reini también habló de unas alas que lleva tatuadas y negó una asociación que suelen hacer sus seguidores. “Todo el mundo me dice que son de Casi Ángeles. No vi Casi Ángeles en mi vida”, aseguró. Además, enumeró otros dibujos que todavía conserva y que forman parte del proceso de eliminación: un pino, un arco y una flecha y el corazón de Marilyn Manson.
Entre las marcas que busca borrar también aparece el nombre “Esteban”, tatuado debajo de una rosa y relacionado con un antiguo novio. Gonet incluso bromeó con la posibilidad de que el tratamiento hiciera desaparecer primero una parte del dibujo y dejara visible el nombre: “¿Se borra todo al mismo tiempo o se me va a borrar primero la rosa y va a decir Esteban otra vez?”. La respuesta la dejó tranquila y remató: “No voy a volver con Esteban ni loca”.
La decisión de eliminar los tatuajes no es nueva. La Reini ya había contado que varios de ellos fueron realizados durante su adolescencia y que hoy no se siente identificada con esas elecciones. Incluso había revelado anteriormente que tenía varios tatuajes vinculados con exparejas.
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