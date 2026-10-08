Sofía Gonet se borró los tatuajes de su "pasado tumbero": las imágenes

Entre las marcas que busca borrar también aparece el nombre “Esteban”, tatuado debajo de una rosa y relacionado con un antiguo novio. Gonet incluso bromeó con la posibilidad de que el tratamiento hiciera desaparecer primero una parte del dibujo y dejara visible el nombre: “¿Se borra todo al mismo tiempo o se me va a borrar primero la rosa y va a decir Esteban otra vez?”. La respuesta la dejó tranquila y remató: “No voy a volver con Esteban ni loca”.

La decisión de eliminar los tatuajes no es nueva. La Reini ya había contado que varios de ellos fueron realizados durante su adolescencia y que hoy no se siente identificada con esas elecciones. Incluso había revelado anteriormente que tenía varios tatuajes vinculados con exparejas.