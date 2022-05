La respuesta de Jorge Rial a Susana Giménez: "¿Cómo me vas a sacar la plata, como al Padre Grassi?"

Embed

El conductor aprovechó su programa Sobredosis de TV, que va por C5N, para presentar un informe sobre Susana y al cerrar el segmento dedicó cinco minuto para responder. "A mí la ideología de Susana no me importa, todos sabemos de qué lado está. Y cada uno la tiene. Y es respetable. No vamos a echar a nadie por una idea distinta. Se hizo importante en este país. Tiene el cariño de la mayoría. Y se hizo la guita en este país, legal, laburando. Me molesta esa idea de país de mierda" comenzó diciendo el periodista.

"Cuando dije que no le va a ir bien en Uruguay, no es por ella nada más. Los que van a Punta del Este, millonarios ellos, son ratas, no pagan una entrada. Creen que por ser millonarios les tiene que venir de arriba. No les va bien. Pregúntenle a Gasalla. Más allá de que hoy es su país de adopción. Ella es uruguaya, lo dice. Es una manera de evadir impuestos. No quiere pagar el impuesto a la riqueza. Lo pagaron algunos que no tienen ni el 10 por ciento de lo que tiene ella”, agregó Rial.

Después el conductor señaló: "Ahora me amenaza con hacerme juicio. No tengo ningún problema. Vamos a Tribunales. No sé por qué, pero vamos. ¿Dónde va a ser? ¿En este país de mierda, en los tribunales de mierda? ¿Va a ser en Punta del Este, donde son superiores? ¿En Miami? Me dijo que me va a sacar toda la plata y me va a dejar pobre, ¿Cómo me vas a sacar la plata? ¿Como al Padre Grassi? Más allá de lo pederasta y los menores, lo bolsiquearon. No me lo van a contar, lo investigué yo. Lo bolsiquearon al cura. Necesitaban una sociedad de beneficencia. O tal vez me saquen la plata como hicieron con el invalido. Usaron a un discapacitado para traer un Mercedes trucho”.

“Si esa es la manera de sacar plata, nos encontraremos en Tribunales. Insisto, Susana se convirtió en una caricatura de ella misma. Lo de Uruguay es eso nada más. Si hay que ir a Tribunales, iremos. Tal vez me saque plata como la exención de impuestos que tuvo con Macri. Le condonaron una deuda. Si es así, voy a perder. Si venís por zurda, voy a perder. Si venís por derecha, no tengo ningún problema. No es personal, lo sacaron de contexto. Eso de que somos un país de mierda, no te lo voy a permitir”, cerró Rial.