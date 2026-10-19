Susto en pleno show de Ángela Torres: el inesperado episodio que paralizó a todos
La cantante vivió un momento de tensión durante su presentación en Salta, cuando algo inesperado alteró el recital y encendió las alarmas entre los presentes.
Un recital de Ángela Torres estuvo atravesado por un inesperado episodio que generó preocupación entre los espectadores. Durante su presentación en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia de Salta, parte de la mampostería del techo se desprendió y provocó momentos de tensión en medio del espectáculo.
El hecho tuvo lugar el sábado 17 de octubre, mientras la cantante realizaba una de las fechas del No Me Olvides Tour, la gira nacional que lleva adelante con la producción de Fenix Entertainment. La sala se encontraba colmada de público cuando ocurrió el incidente, que alteró por unos instantes el desarrollo habitual del show.
Todo sucedió mientras Ángela interpretaba “Favorita”, una de las canciones de su repertorio. En ese momento, la artista advirtió que algunos fragmentos del techo estaban cayendo hacia el sector donde se encontraban los asistentes y reaccionó para alertar a su equipo técnico.
A pesar de la situación, la cantante permaneció sobre el escenario y continuó con la interpretación mientras hacía señas para comunicar lo que estaba ocurriendo. Su reacción se produjo en medio de la incertidumbre que generó el desprendimiento entre quienes habían asistido al recital.
El episodio causó temor entre los presentes, que se encontraron de manera inesperada con la caída de materiales dentro de un teatro lleno. La preocupación estuvo centrada en las posibles consecuencias que podía tener el incidente, especialmente por la cantidad de personas que se encontraban en el lugar.
El episodio que vivió Ángela Torres quedó registrado y se viralizó en las redes
Tras lo sucedido, algunos espectadores compartieron sus testimonios en las redes sociales y relataron el susto que vivieron durante la presentación. Una de las personas que se encontraba cerca del sector afectado describió la escena con una frase que reflejó la gravedad del momento: “Se estaba cayendo el techo del teatro por Dios, casi la perdemos”.
Los registros y comentarios que comenzaron a circular permitieron conocer detalles de lo ocurrido durante el espectáculo. La caída de parte de la mampostería sorprendió tanto al público como a quienes seguían de cerca la presentación, que hasta ese momento transcurría con normalidad.
Más allá del impacto inicial, uno de los aspectos que destacaron varios fanáticos fue la actitud de Ángela frente a la emergencia. Según los comentarios de los asistentes, la cantante se mantuvo atenta a lo que sucedía en la sala y buscó advertir a su equipo sin abandonar el escenario.
El episodio también puso el foco en las condiciones de seguridad del establecimiento, dado que el desprendimiento se produjo mientras el teatro recibía a una gran cantidad de espectadores. Por el momento, la información disponible señala que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad.
Así, una noche que tenía como protagonista a la música quedó marcada por un imprevisto que generó alarma entre los presentes. La rápida reacción de la artista y la preocupación de los asistentes se convirtieron en los principales aspectos de un episodio que trascendió el recital y llegó a las redes sociales.
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