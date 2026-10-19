Susto en pleno show de Ángela Torres: el inesperado episodio que paralizó a todos

El episodio que vivió Ángela Torres quedó registrado y se viralizó en las redes

Tras lo sucedido, algunos espectadores compartieron sus testimonios en las redes sociales y relataron el susto que vivieron durante la presentación. Una de las personas que se encontraba cerca del sector afectado describió la escena con una frase que reflejó la gravedad del momento: “Se estaba cayendo el techo del teatro por Dios, casi la perdemos”.

Los registros y comentarios que comenzaron a circular permitieron conocer detalles de lo ocurrido durante el espectáculo. La caída de parte de la mampostería sorprendió tanto al público como a quienes seguían de cerca la presentación, que hasta ese momento transcurría con normalidad.

Más allá del impacto inicial, uno de los aspectos que destacaron varios fanáticos fue la actitud de Ángela frente a la emergencia. Según los comentarios de los asistentes, la cantante se mantuvo atenta a lo que sucedía en la sala y buscó advertir a su equipo sin abandonar el escenario.

El episodio también puso el foco en las condiciones de seguridad del establecimiento, dado que el desprendimiento se produjo mientras el teatro recibía a una gran cantidad de espectadores. Por el momento, la información disponible señala que no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Así, una noche que tenía como protagonista a la música quedó marcada por un imprevisto que generó alarma entre los presentes. La rápida reacción de la artista y la preocupación de los asistentes se convirtieron en los principales aspectos de un episodio que trascendió el recital y llegó a las redes sociales.