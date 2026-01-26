Tabú de verano: el 93% de las mujeres no se mete al agua si está menstruando
Lo reveló Juli Puente en su primera aparición embarazada. Un estudio indica que el 87% cambia sus planes por miedo a mancharse o por incomodidad.
La temporada veraniega suele asociarse con la libertad, el esparcimiento y el disfrute al aire libre. Sin embargo, para una gran porción de la población femenina, estas semanas de recreación en entornos acuáticos todavía presentan barreras invisibles. A pesar de los avances sociales en materia de género, el acceso pleno a actividades tan cotidianas como sumergirse en una pileta o disfrutar del mar se ve frecuentemente interrumpido por percepciones culturales que imponen restricciones donde no debería haberlas.
El impacto de estas limitaciones no es solo una sensación subjetiva, sino que se sustenta en comportamientos estadísticos alarmantes. Investigaciones recientes centradas en los hábitos de las mujeres durante sus periodos de descanso revelan que la gran mayoría optó por permanecer fuera del agua durante su ciclo menstrual en algún momento de su vida. El temor al juicio ajeno, la incomodidad física y la preocupación por posibles accidentes higiénicos operan como factores determinantes que condicionan la autonomía personal en los espacios públicos de veraneo.
Este fenómeno de exclusión voluntaria, motivado por construcciones sociales, ganó terreno en el debate público como un tema pendiente de resolución. Se trata de una problemática que afecta la calidad de vida y el derecho al ocio, especialmente en contextos de altas temperaturas donde la actividad acuática es fundamental. La necesidad de normalizar procesos biológicos naturales se vuelve urgente para evitar que las mujeres sigan modificando sus agendas o sacrificando momentos de bienestar por prejuicios arraigados.
"Verano sin Tabú": la campaña que impulsa Juli Puente
Bajo esta premisa, se presentó recientemente en Mar del Plata la campaña “Verano sin Tabú”, una iniciativa impulsada por la marca Kotex que busca desnaturalizar estas restricciones. La acción tuvo lugar en el parador Prius, donde se realizó una intervención visualmente disruptiva: una piscina que lucía un color rojo intenso. Esta instalación funcionó como una metáfora visual del límite invisible que aún margina a muchas mujeres del agua. El proyecto se basa en un relevamiento realizado por Kotex en conjunto con OH! Panel, el cual arrojó cifras contundentes: el 93% de las mujeres evitó entrar al agua mientras menstruaba, mientras que un 87% reconoció haber alterado sus planes por miedo a tener inconvenientes con el ciclo menstrual en público.
La campaña propone un cambio de paradigma a través de una premisa clara: “Lo que te deja afuera no es la menstruación, es el tabú”. El objetivo central es invitar a la sociedad a romper con las barreras mentales y vivir la temporada de verano sin las restricciones que imponen los prejuicios históricos sobre el cuerpo femenino.
El evento contó con la participación especial de la influencer Juli Puente, quien aprovechó la ocasión para mostrarse públicamente por primera vez durante su embarazo. En un clima de distensión y empatía, Puente se unió a un grupo de amigas para dialogar sobre estas experiencias, reforzando la importancia de compartir vivencias reales en un entorno libre de filtros. El encuentro buscó, en última instancia, empoderar a las nuevas generaciones para que la menstruación deje de ser un motivo de aislamiento en los paradores y playas del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario