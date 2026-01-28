Tragedia aérea: cayó un avión en Colombia y hay 15 muertos
Los restos de la aeronave aparecieron en una zona de difícil acceso cerca del límite con Venezuela. Según confirmaron fuentes oficiales, el siniestro no dejó sobrevivientes y entre las víctimas se encuentran un congresista y un exconcejal.
Una tragedia aérea conmocionó este miércoles al norte de Colombia, luego de que un avión con 15 personas a bordo —13 pasajeros y dos tripulantes— se precipitara en una región de difícil acceso del departamento de Santander, en cercanías de la frontera con Venezuela.
La aeronave, perteneciente a la empresa Searca y que operaba para Satena, fue hallada completamente destruida y las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El avión, identificado como HK-4709, realizaba el trayecto Cúcuta–Ocaña cuando se perdió todo contacto con los sistemas de control. Según informaron fuentes oficiales, el primer aviso sobre el hallazgo provino de habitantes rurales de la zona, quienes detectaron restos de la estructura en un área montañosa.
El secretario de Seguridad del departamento, Jorge Quintero, brindó detalles sobre el reporte inicial y explicó: "La información que nos llega... es que se acercaron allá y la encontraron completamente deshecha, y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva", al tiempo que precisó que el impacto habría ocurrido a unos 30 minutos del casco urbano de La Playa de Belén.
Las tareas para recuperar los cuerpos se presentan complejas debido a las condiciones del terreno y a la situación de seguridad en el área. De acuerdo con las autoridades, en la región operan grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, lo que obliga a extremar precauciones durante el despliegue de los equipos de rescate.
En ese sentido, Quintero advirtió: "En esa zona sabemos que en el departamento delinquen los delincuentes del ELN. La idea es poder llegar allá con todas las medidas de seguridad", en referencia al operativo conjunto que se llevará adelante.
Desde la Aeronáutica Civil, en tanto, informaron que la baliza de emergencia del avión no se activó, un factor que complicó las tareas de localización en las primeras horas posteriores a la desaparición. Frente a este escenario, el gobernador dispuso el envío de cartógrafos, efectivos del Ejército y personal de la Fuerza Aérea, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del siniestro y aplicar los protocolos internacionales correspondientes.
Cronología del vuelo y avance de la investigación
El vuelo NSE 8849 partió desde Cúcuta a las 11:42 con destino al aeropuerto Aguas Claras, pero doce minutos después se interrumpió de manera abrupta la comunicación con el centro de control. En un comunicado oficial, Satena indicó que los registros operativos sugieren que la aeronave habría alcanzado su límite de autonomía cerca de las 14, antes de ser localizada.
Entre las víctimas se encuentran un representante por las curules de paz y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco, según confirmaron fuentes oficiales. A raíz del hecho, la aerolínea estatal resolvió suspender el resto del circuito previsto para ese avión, que incluía escalas en Tibú y Medellín.
Mientras tanto, una comisión especializada avanza hacia el lugar del impacto para completar las tareas de identificación de las víctimas, en tanto que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil quedó a cargo de las pericias para determinar las causas del accidente.
