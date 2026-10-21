Tristeza por la muerte de Antonio Grimau: emoción y dolor en el último adiós al actor
Sus hijas acompañaron el féretro hasta el crematorio de la Chacarita, en una ceremonia íntima tras el velorio.
El mundo del espectáculo despidió este martes a Antonio Grimau en una ceremonia atravesada por la tristeza y el recogimiento. Los restos del actor fueron trasladados al crematorio del Cementerio de la Chacarita, donde familiares y amigos cercanos le dieron el último adiós luego de la despedida realizada en una sala velatoria porteña.
Entre las imágenes que trascendieron del momento, se pudo ver a Walter Quiróz acompañando a Luciana y Antonia, las dos hijas del intérprete. Ambas participaron del traslado del féretro hasta el crematorio, en una escena marcada por las lágrimas y la profunda conmoción de quienes estuvieron presentes.
La ceremonia comenzó a las 13, tal como se había anunciado, en una jornada especialmente dolorosa para los seres queridos del artista. La despedida final llegó después de los días de preocupación por su estado de salud y de las muestras de afecto que recibió tras conocerse su fallecimiento.
Una despedida con figuras del espectáculo
El velatorio se había realizado el lunes 20 de octubre, entre las 16 y las 19, en la sala Zuccotti Hnos., ubicada en avenida Córdoba 5080. Allí se acercaron distintas personalidades del ambiente artístico para acompañar a la familia y rendir homenaje a una extensa trayectoria sobre los escenarios y las pantallas.
Entre quienes estuvieron presentes se encontraban Arturo Puig, Carlos Rottemberg, Raúl Lavié, Víctor Laplace, Ana María Picchio, Gerardo Romano y Pablo Alarcón. La presencia de colegas y referentes de la cultura reflejó el reconocimiento hacia Grimau y los vínculos que construyó durante su carrera.
La última despedida en Chacarita se desarrolló en un ámbito más reservado, con la participación de sus familiares y allegados. Sus hijas ocuparon un lugar central en ese momento, acompañando al actor hasta el final de la ceremonia.
El duro antecedente de salud de Antonio Grimau
La salud de Antonio Grimau había atravesado un episodio crítico en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante casi dos meses. Durante ese período necesitó asistencia respiratoria y, luego de una recaída, debió volver a ser hospitalizado.
Tiempo después, el propio actor contó las consecuencias físicas que le había dejado aquella enfermedad. En ese entonces, reveló que había perdido 22 kilos y que debió realizar tres meses de kinesiología para recuperar la masa muscular y volver a ponerse de pie con normalidad.
El proceso de recuperación había sido especialmente difícil para el intérprete, que incluso llegó a temer que no volvería a caminar. Su testimonio permitió dimensionar la gravedad del cuadro que había enfrentado y el esfuerzo que implicó recuperar parte de su movilidad.
Con su despedida en el Cementerio de la Chacarita, familiares, amigos y compañeros de profesión cerraron una última etapa junto al actor. En medio del dolor, las imágenes de sus hijas acompañando el féretro sintetizaron la intimidad y la emoción de una jornada dedicada a despedir a Antonio Grimau.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario