Tristeza por la muerte de Antonio Grimau: emoción y dolor en el último adiós al actor

La última despedida en Chacarita se desarrolló en un ámbito más reservado, con la participación de sus familiares y allegados. Sus hijas ocuparon un lugar central en ese momento, acompañando al actor hasta el final de la ceremonia.

El duro antecedente de salud de Antonio Grimau

La salud de Antonio Grimau había atravesado un episodio crítico en 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral que lo mantuvo internado durante casi dos meses. Durante ese período necesitó asistencia respiratoria y, luego de una recaída, debió volver a ser hospitalizado.

Tiempo después, el propio actor contó las consecuencias físicas que le había dejado aquella enfermedad. En ese entonces, reveló que había perdido 22 kilos y que debió realizar tres meses de kinesiología para recuperar la masa muscular y volver a ponerse de pie con normalidad.

Antonio Grimau

El proceso de recuperación había sido especialmente difícil para el intérprete, que incluso llegó a temer que no volvería a caminar. Su testimonio permitió dimensionar la gravedad del cuadro que había enfrentado y el esfuerzo que implicó recuperar parte de su movilidad.

Con su despedida en el Cementerio de la Chacarita, familiares, amigos y compañeros de profesión cerraron una última etapa junto al actor. En medio del dolor, las imágenes de sus hijas acompañando el féretro sintetizaron la intimidad y la emoción de una jornada dedicada a despedir a Antonio Grimau.