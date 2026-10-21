Tuvieron que pausar el recital de BTS en La Plata por la presión del público contra las vallas de contención

Intervención en vivo y el pedido directo al ARMY

Desde el escenario, los cantantes del conjunto asiático utilizaron sus micrófonos para dirigirse directamente al ARMY y transmitir calma en un contexto de desborde emocional. Apoyados por traductores y por las pantallas gigantes instaladas en el estadio platense, los artistas explicaron que no reanudarían la presentación hasta que el público del sector VIP y del campo general retrocediera lo suficiente para permitir que los socorristas asistieran a quienes sufrían sofocación por la marea humana.