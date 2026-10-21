Tuvieron que pausar el recital de BTS en La Plata por la presión del público contra las vallas de contención
Los integrantes del grupo surcoreano debieron frenar el espectáculo durante varios minutos para pedir tranquilidad y espacio en las primeras filas del campo.
Durante la esperada presentación del fenómeno surcoreano BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, un tenso momento obligó a interrumpir el desarrollo del espectáculo de manera imprevista. Transcurridos los primeros temas del repertorio, los propios integrantes de la banda decidieron pausar la música al advertir un peligroso amontonamiento de los espectadores ubicados en el sector del campo principal, muy cerca de la valla que los separaba del escenario.
La euforia contenida de miles de seguidores generó una avalancha hacia el frente que encendió las alarmas del personal de seguridad y de la propia producción. Ante el riesgo latente de avalanchas o sofocaciones, los músicos detuvieron la interpretación de sus canciones, encendieron las luces del recinto y solicitaron enfáticamente a la multitud que diera varios pasos hacia atrás para descomprimir la zona frontal antes de poder continuar con el concierto.
Intervención en vivo y el pedido directo al ARMY
Desde el escenario, los cantantes del conjunto asiático utilizaron sus micrófonos para dirigirse directamente al ARMY y transmitir calma en un contexto de desborde emocional. Apoyados por traductores y por las pantallas gigantes instaladas en el estadio platense, los artistas explicaron que no reanudarían la presentación hasta que el público del sector VIP y del campo general retrocediera lo suficiente para permitir que los socorristas asistieran a quienes sufrían sofocación por la marea humana.
El pedido de los ídolos juveniles fue replicado de inmediato por los coordinadores del operativo de contención y por el personal de prevención médica distribuido a lo largo del perímetro. Durante el intervalo forzado, los equipos de asistencia repartieron botellas de agua entre las primeras filas y retiraron a varios integrantes del ARMY que presentaban mareos y descompensaciones producto de la presión física ejercida contra el vallado principal.
Normalización del show tras el susto
Luego de aproximadamente diez minutos de zozobra y tras verificar que la multitud había liberado espacio en la zona crítica, la producción autorizó la reanudación del concierto. La respuesta de los fanáticos fue inmediata: el ARMY acató las indicaciones de seguridad y el show pudo continuar desarrollándose en un clima de mayor tranquilidad y bajo una estricta supervisión del personal de control.
El episodio dejó en evidencia la desbordante pasión que despierta la agrupación referente del pop internacional en suelo argentino, donde convocó a más de 150 mil personas a lo largo de sus fechas programadas. A pesar del sobresalto inicial y las demoras operativas, la rápida reacción de los músicos y de las fuerzas de contención evitó incidentes mayores, permitiendo que la jornada festiva concluyera de la mejor manera.
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