Wanda Nara vs. Mauro Icardi: el nuevo fallo judicial que favorece a la mediática y suspende una multa

Este jueves 20 de febrero, el Juzgado Civil N°85 dictó una nueva resolución en la disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la custodia de sus hijas. Tal como informó Ángel de Brito en Bondi Live, el nuevo juez a cargo de la causa otorgó carácter suspensivo a la apelación presentada por Icardi, lo que implica que no se considera que la empresaria esté en desobediencia por no haber entregado a las menores a su padre y no tendrá que pagar la multa de 80 millones de pesos impuesta anteriormente.