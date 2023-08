Esteban Bullrich participó de la Media Maratón de Buenos Aires y realizó un pedido desde las redes

Bullrich subió un mensaje a sus redes contando la experiencia de este domingo: "Corrí varias maratones y medias maratones, pero es la primera vez que corro con mis amigos. Quería hacer visible eso de que con el amor de mi familia y amigos nada es imposible, hoy corro media maratón gracias a ese amor y aprovecho para recaudar fondos para la Fundación. Especialmente para este tratamiento nuevo con Interluquina 2, que está dando buenos resultados en Europa".

Y agregó: "Dos mangazos más; el primero es que pese a la generosidad de nuestros sponsors no llegamos al objetivo de financiar el ensayo con Interluquina 2 para diez pacientes, obviamente yo no estoy entre esos diez. Nos faltan siete kilómetros o 14 millones de pesos. Les pido que me ayuden".

"Finalmente, la Interluquina 2 no se fabrica en nuestro país, necesitamos un laboratorio que nos ayude a traerla a la Argentina. Eso facilitaría mucho el proceso, y también lo aceleraría, y el tiempo es crucial en la ELA, por eso este pedido. ¡Gracias totales!", cerró.

