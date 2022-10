Ex obispo escuchó a Tini y se alarmó: "Le pido a la Virgen que cuide a las niñas"

“¿Qué quieren que les diga? Sobre todo, me dirijo a los papás y a las mamás de las criaturas que llenaron el estadio. ¿Han visto algún video de esta chiquilina? ¿Tiene millones de seguidores, de visualizaciones, ustedes la han visto? ¿Han escuchado las letras?”, se preguntó, y repasó íntegra la letra de la canción “Triple T”.

Fuentes apuntó: “Ustedes son padres y madres de familia seguramente no sabían, no escucharon, no prestaron atención a esto que acabo de leer de una canción de esta chiquilina. ¿Ustedes se dan cuenta lo que lleva consigo que sus hijos e hijas bailen al ritmo y con las letras de esto? ¿Son conscientes que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, corazón y conducta de sus propias hijas? ¿Son conscientes?”.

“Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás, que cuide a las mamás”, rogó.