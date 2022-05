Felipe Pettinato será trasladado a una clínica psiquiátrica

traslado felipe pettinato

Luego de que se descartó que el fuego se haya iniciado por una falla eléctrica en el mobiliario, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un incendio intencional en el que se utilizó un "elemento ígneo capaz de generar una llama libre", como "un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido".

En las últimas horas trascendieron las primeras imágenes que dejan ver cómo quedó el departamento luego del siniestro, con los muebles y electrodomésticos quemados y las paredes negras, cubiertas por el hollín y, tanto el living -lugar donde se habría originado el fuego-, como la habitación y la cocina están completamente destruidos y desordenados.

Por su parte, Roberto Pettinato, quien el martes por la mañana había minimizado la situación y la calificó como "desopilante", pidió disculpas.

"Quiero contarles que por los hechos de público conocimiento lamento enormemente lo que estamos viviendo ambas familias y demás afectados", manifestó a través de un mensaje grabado que se emitió en su programa de radio, ya que hace días que no va de manera presencial porque está transitando el Covid-19.

"Esto ha sido realmente la verdad una tragedia que nadie espera jamás que suceda en la vida de uno. Al comienzo del programa de radio de ayer me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias del cual yo no tenía información precisa", se excusó, a la vez que aseguró que Rodrigo era muy amigo de su hijo y que quedaba a disposición de su familia.

Si bien la familia decidió que no trasciendan los partes médicos de Felipe para resguardarlo, Agostina, una de sus amigas, salió a hablar públicamente en distintos programas de TV y dio detalles de la salud del joven y de su vínculo con el médico fallecido.

"Quizás se tomaron algunas pastillas. Felipe me dijo que se tomaba hasta 15 pastillas de un remedio para dormir. Para mí (Melchor) quedó inconsciente y pasó lo que pasó", expuso. También contó que los unía una relación de amistad: "Eran amigos, él no era su paciente. Melchor le conseguía pastillas psiquiátricas.

Contaba que los dos tenían problemas psiquiátricos, decía que eran pares, no decía que era neurólogo". Sin embargo, en el velorio de Rodrigo, Luciano Locatelli, abogado de la familia, desmintió las declaraciones de Roberto Pettinato y de Agostina. "No me consta que sean amigos, jamás lo vi en un cumpleaños de Melchor", declaró.