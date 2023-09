Crimen de Pérez Algaba: "Me la mandé, no daba para más..."

En una declaración espontánea que presentó ante el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, el detenido intentó desvincularse del crimen, al afirmar que "jamás" estuvo implicado en un hecho criminal y que está imputado en este caso porque era amigo y una especie de "mano derecha" de Pilepich.

Gil, al igual que todos los imputados, está detenido y acusado del delito de "homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma, alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas", el cual prevé la pena de prisión perpetua.

Pilepich es el único que no prestó declaración indagatoria en el marco de la causa y tiene prevista una audiencia con el fiscal Domínguez para el próximo lunes, cuando se prevé que hable por primera vez.

fernando perez algaba

Pilepich a Gil: "Me la mandé, no daba para más"

En su presentación, Gil explicó que el 18 de julio pasado, cuando Pérez Algaba fue visto por última vez y se presume que fue asesinado en el predio Renacer, en General Rodríguez, se hallaba jugando al pádel en la zona de San Miguel, y que esa tarde recibió un llamado de Pilepich que le pidió que se dirigiera a encontrarse con él en una farmacia en el denominado "Puente Gnecco".

Explicó que una vez que se encontraron, Pilepich le pidió que se dirigiera a Renacer, le dijo que estaba "todo mal" y que lo espere allí, por lo que concurrió al predio cerca de las 20 de ese 18 de julio hasta la medianoche.

"Me pide el teléfono y lo pone en modo avión. Me dice 'después te cuento'. No me sorprendió el pedido ya que nada solía ser 'muy normal' en la vida de Maximiliano", dijo el imputado, y recordó que entre los apodos que le pusieron a Pilepich era "película", porque "tenía secuencias que eran de película".

Luego, agregó que esa noche no vio nada en relación al crimen de Pérez Algaba y explicó que al día siguiente Pilepich le pidió concurriera con Nahuel Vargas, otro de los principales sospechosos del crimen, a llevarle una suma de dinero al imputado Luis Alberto Contrera, a quien no conocía.

La sospecha de los investigadores es que Contrera fue el encargado de deshacerse del cadáver del empresario asesinado y quien arrojó los restos dentro de una valija al arroyo de Ingeniero Budge.

"En el viaje con Nahuel fue todo raro, ya que no hablaba mucho. Estaba como pálido y con la mirada desencajada", explicó Gil, quien agregó que cuando le consultó algo, éste le respondió "no preguntes, me la mandé, no daba para más".

"Si fuera necesario aclaro que: No maté a nadie. No vi a nadie matar a ninguna persona. No planifique ninguna muerte. No tenía ninguna deuda con Pérez Algaba", afirmó Gil.

Por el crimen de Pérez Algaba, además de Gil, Pilepich, Vargas y Contrera, están detenidos Horacio Mariano Córdoba, comisario mayor de la Policía de la Ciudad, la gestora Flavia Lorena Bomrad y Fernando Gastón Carrizo.