Flor Jazmín Peña sufrió acoso sexual en un colectivo

La reacción de los otros pasajeros fue aberrante: "Yo sentía que había movimientos pero no quería mirar. Es incómodo porque tenés el 'tobul' a la altura de tus ojos. En un momento, una persona que había al lado mío, que era un hombre lo miró pero no hizo nada. Cuando faltaban tres cuadras para bajar, miro y... 'taca, taca, taca'... ¡El hombre se estaba tocando en mi cara! Me levanté, lo insulté y estaba temblando. Pero nadie hizo nada"

La bailarina celebró los cambios que impulsó el feminismo en la sociedad. "En ese momento, yo pensaba qué hice para provocarlo. Hoy entiendo que no hice nada para provocarlo...No tenía conciencia para entender que no era responsable de lo que estaba pasando. Agradezco a las mujeres que hablan y que hacen conciencia para que estas cosas se denuncien".